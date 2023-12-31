大選尾聲發動棄柯保侯？　趙少康：集中選票投最可能當選的人

▲趙少康上午來到中和地區，為黨籍立委候選人張智倫站台，並車隊掃街拜票。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統辯論會昨舉行，藍綠白候選人正面交鋒，國民黨候選人侯友宜在交叉詰問階段，刻意邊緣化民眾黨候選人柯文哲，結論時又替柯文哲喊冤，更喊當選成立聯合政府，柯文哲會扮演一定角色，外界認為此舉就是要操做棄保。國民黨副總統候選人趙少康今（31）日則表示，柯文哲之前也說要組聯合政府，既然大家有志一同，當然要集中選票投給最有可能當選的候選人，否則如何下架民進黨。

趙少康說，不能說棄柯文哲，是呼喚柯文哲一起合作，這不是今天才講，他跟侯友宜之前都說過。民眾黨有許多優秀人才，柯文哲之前也喊出聯合政府，既然大家有志一同，要推內閣制，聯合政府，政見與方向都是一樣的。

趙少康表示，這種情況下，當然要集中選票，誰最可能勝選當選，便集中力量支持，這樣才有可能下架民進黨，否則嘴巴講聯合政府或內閣制，選票分散，怎可能達成共同目標下架民進黨呢？

至於柯文哲稱中國幫侯康配做民調？趙少康直言，「很無聊！」柯文哲自己被抹紅時他不高興，但他抹紅別人時不會不好意思嗎？趙接著說，北京要做什麼事，真的不知道，防不慎防，但是台灣有正派、有信用的民調，例如聯合報、TVBS、蓋洛普，都很有公信力。

趙少康說他也相信，民進黨側翼在最後2天一定會公布賴蕭配大幅領先、超過10個、15個百分點，大家不要相信，這都是側翼的爛招。至於哪些民調可信，趙說，長期做、有公信力，特別是封關民調跟結果比較接近的，台灣就這幾家民調，算出來只有3、4家。