「中華民國是災難」賴清德稱口誤　侯友宜轟「硬拗、內心搞台獨」

記者唐詠絮、許權毅、游瓊華／彰化報導

決戰中台灣，固守彰化！2023年最後一天，國民黨總統候選人侯友宜鎖定彰化縣旋風式掃街，一早抵達彰化縣競選總部婦女後援會。針對近日政見發表會對手賴清德多次提及中華民國是神話、中華民國憲法是災難等說詞，侯友宜砲轟賴清德根本說出內心話，就是要正名制憲、創造台灣共和國，更直言「台獨落去一定戰」！

▲對於賴清德在辯論會後認中華民國是災難為口誤，侯友宜大酸根本是硬拗，其內心就是正名制憲、創造台灣共和國。（圖／記者許權毅攝）

▲2023最後一天，侯友宜旋風式掃彰化。（圖／記者唐詠絮攝）



侯友宜今天從北彰化車隊掃街一路到南彰化，除了車掃活動之外，還將站台彰化縣4名立委候選人阮厚爵、楊曜聰、謝衣鳯、鄭俊雄，分別出席四人的大型造勢活動，全力拚搏彰化選情。

▲侯友宜將分別為四位候選人站台，要在2023最後一天，把彰化固迢迢！（圖／記者許權毅攝）



侯友宜表示，賴清德在前幾天的政見發表會中提及中華民國是神話，身為中華民國副總統的他，這說法根本是鄙視、否定國家；昨日辯論會上又稱中華民國是災難，事後說口誤「中華民國憲法是災難」。侯友宜痛批，賴清德擔任中華民國副總統，第一次說是失言，卻連續說出兩次，根本就是把內心話通通說出來，賴清德就是要正名制憲、創造台灣共和國，若推動台獨，兩岸一定會戰爭。

侯友宜隨後接受聯訪也反問賴清德，中華民國跟中華民國憲法有何不同？尤其是之前已經說過一次，但現在還硬拗，痛批賴清德當了中華民國副總統，現在要選總統，卻從頭到尾都在騙選民，其內心就是支持台獨。侯友宜也向賴清德喊話，「中華民國從你出生到現在讓你有機會當到副總統，不能老是做忘恩負義的事情。」