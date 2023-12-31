賴清德贊成公開高端合約　趙少康批昔日為虎作倀、為選舉才改口

▲趙少康上午來到中和地區，為黨籍立委候選人張智倫站台，受到當地泰緬華僑熱烈歡迎。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨總統候選人賴清德昨日在電視辯論會表態，支持公開高端疫苗合約資訊，打臉陳時中說封存30年，國民黨副總統候選人趙少康今（31）日受訪表示，問題在於民進黨是一體的，賴清德是副總統，賴也曾跳出來支持高端，那時候蔡英文、賴清德、蘇貞昌都捲起袖子打高端疫苗，這不是很怪嗎？那時候賴都不講話、助紂為虐、為虎作倀，現在為了選舉講這個話。

趙少康今日上午陪同國民黨立委候選人張智倫車隊掃街，被問到怎看賴清德說中華民國與中華人民共和國互不隸屬就是台獨？趙少康表示，中華民國與中華人民共和國本來事實上就是互不隸屬，互不承認主權、互不否認治權，目前其實就是這樣，只是說我們不承認他們，「中國大陸是他們竊取的，從我們憲法上是這樣看的。」

趙少康進一步表示，「問題是假定我們承認中華人民共和國，他們會承認中華民國嗎？北京一定不會的；既然北京不會承認中華民國，那我們為何要承認中華人民共和國呢？輸人不輸陣！70幾年來兩岸就是各持立場，所以去扯這個東西扯不完」。趙強調，事實是一回事、憲法是一回事，我們的立場又是另外一回事。

至於侯友宜昨日辯論會上被問到，至今未聽見明確表態反對統一，侯回應時仍不願回答。趙少康說，侯友宜可能覺得這沒什麼好答覆，「相信他跟我一樣堅定，任內不會推動統一議題，事實上不可能嘛！」兩岸之間政治制度、生活方式都差很遠，而且民進黨執政8年兩岸老死不相往來，將來光坐下來談，都是重要事情，尤其兩岸經貿、共打犯罪、台商保護，光談這些就談不完，不可能去談統一的問題，搞不好幾十年、幾百年以後再說，自己任期是絕對不可能的，甚至我們這一代都很困難。