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全球首撞！一圖對比特斯拉Cybertruck車損　對手車頭全爛

記者張靖榕、葉睿涵／綜合外電報導

電動車大廠特斯拉新推出的Cybertruck皮卡車，主打堅硬外殼與前衛風格，在上市不到一個月後出現第一場車禍。加州一輛Cybertruck在路上被一輛Toyota Corolla跨越雙黃線撞上，對方車頭嚴重毀損，Cybertruck受損程度相比輕非常多，遭擦撞板金也僅局部凹陷，所幸雙方駕駛都只受到輕傷，不過這一場車禍也成為網路熱門話題。

▲Cybertruck與Toyota Corolla相撞。（圖／翻攝自X）

▲Cybertruck與Toyota Corolla相撞。（圖／翻攝自X）

該起事件發生於當地時間28日下午2時05分許，加州公路巡警指出，事發時，開著Toyota Corolla的17歲少年，因不明原因突然以未知速度右轉，不料卻撞上右邊路肩，導致車輛被彈回路上，跨越雙黃線闖入逆向車道，與迎面而來的Cybertruck正面相撞。

▲Tesla Cybertruck。（圖／翻攝Tesla）

▲Tesla Cybertruck主打之一，就是堅固外殼。（圖／翻攝Tesla）

影片中可見，該台09年出廠的Toyota Corolla車頭全毀廢棄在路邊，引擎蓋彈開、安全氣囊也在撞擊中彈出，左前側凹陷碎裂，可以說是面目全非。相較之下，Cybertruck的鈑金凹陷與受傷程度輕上許多。

▲特斯拉車損不算大。（圖／翻攝Reddit）

▲特斯拉車損不算大。（圖／翻攝Reddit）

據報導，案發當時Cybertruck駕駛並未開啟輔助駕駛，當下應該是遇到突發狀況反應不及，但以對方車輛車頭全毀判斷，當時撞擊力道應該相當大。
Cybertruck車上除了駕駛受到輕傷外，3名乘客均為受傷，對方車輛駕駛也僅受到輕傷，因此無人送醫。當局已就本起意外展開調查，特斯拉與執行長馬斯克（Elon Musk）目前均未對此置評。

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