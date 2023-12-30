美27歲女遭家暴　警一進屋「3秒連開4槍」擊斃她！9歲女目睹全程

▲洛杉磯郡警官開槍擊斃一名27歲打電話報案遭家暴的女子，她的9歲女兒全程目睹。（圖／翻攝自YouTube／Los Angeles County Sheriff`s Department）

記者張寧倢／編譯

美國加州洛杉磯郡治安部門（LASD）29日公布一段執法警官的隨身錄影器畫面，一名27歲非裔母親在家暴事件中撥打911報案電話，警方進入現場大約3秒後，副警長謝爾頓（Ty Shelton）直接在9歲女兒的面前，連開4槍擊斃了她的母親。連原本正與死者發生肢體拉扯的前男友也驚喊「不！你為什麼要開槍？」

▲除了謝爾頓以外，另外兩名執法警官的隨身錄影器也拍到他開槍的瞬間。（圖／翻攝自YouTube／Los Angeles County Sheriff`s Department）

根據衛報報導，這起案件4日發生於洛杉磯北部城市蘭卡斯特（Lancaster）的一處住宅，報案電話錄音顯示27歲女子芬萊森（Niani Finlayson）尖叫與大喊，宣稱一名男子不願離開她的房子，需要警方立刻到場協助。執法警官的隨身錄影器拍到，警方到場聽見有女子在屋內尖叫，當芬萊森打開門時，她9歲的女兒站在她身邊。

▲死者生前打開門讓警察進屋時，9歲女兒就站在旁邊。（圖／翻攝自YouTube／Los Angeles County Sheriff`s Department）

LASD表示，芬萊森當時手持一把廚房菜刀。影片顯示，芬萊森似乎在告訴警察她的前男友襲擊了她們，似乎是說男子「揍了」或「推了」她，一名女警官首先進入屋內現場，芬萊森與前男友就移動到房間內離門口較遠的另一側，隨後副警長謝爾頓跟著進屋時，先從女警手中接過一把電擊槍（taser），但大約才過3秒，他立刻對著芬萊森連開4槍。

▲警方指出，芬萊森當時一手持刀，另一手拉著男子。（圖／翻攝自YouTube／Los Angeles County Sheriff`s Department）

芬萊森隨即倒地，前男友崩潰大喊「不！不！你為什麼要開槍？」，芬萊森的女兒聽到槍聲立刻往屋內逃跑。報導指出，謝爾頓開槍擊斃芬萊森之前，他與現場另外兩名警官似乎沒有使用「較不致命」的武器或其他策略來緩和情勢。LASD表示，芬萊森送醫後，在醫院被宣布死亡，前男友因為虐童與襲警指控被捕，隨後已獲釋並在等待進一步調查。

芬萊森的家人表示，前男友傷害了她與她的女兒，並且已經向LASD與洛杉磯郡地方政府提出求償。在現場目擊母親被擊斃的9歲女童向美媒記者表示，「警察謊稱我媽媽在威脅他們。」

報導指出，事實上這不是謝爾頓第一次捲入槍殺爭議，早在2020年6月11日，謝爾頓被派遣出動至一起疑似家庭暴力案件的現場時，他開槍擊斃了61歲男子托馬斯（Michael Thomas），但當時的執法過程並沒有被拍攝下來。

托馬斯的女友後來表示，她和托馬斯發生爭執，托馬斯試圖阻止警察進入家中，因為當時正值非裔美國人喬治•佛洛伊德（George Perry Floyd）遭白人警察跪壓頸部死亡的數周之後，托馬斯手無寸鐵，深怕警察會殺了他。不過，謝爾頓朝他胸口開了一槍，導致他死亡後，謝爾頓並未被起訴。