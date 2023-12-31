跨年維安緊張！　FBI點名「舊金山」為恐攻目標

▲美國舊金山跨年煙火。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

全球準備迎接2024年，但持續至今的以色列與哈瑪斯戰爭，也引發了美國各地的族群對立，讓政府新年維安方面更加慎重。從曝光的聯邦調查局（FBI）恐攻評估報告中顯示，除了紐約、拉斯維加斯等知名觀光城市外，位於加州的舊金山也是恐攻的目標之一。

美國ABC7 News取得FBI內部的恐攻評估報告顯示，舊金山「仍是外國恐怖組織、本土及國內暴力極端分子偏好的攻擊目標」，而跨年這類會吸引大量民眾參與的活動，更是增添了危險性。

舊金山在國際觀光的知名度雖不及紐約、洛杉磯和拉斯維加斯，但跨年煙火活動仍預計可吸引15萬人參加。報告指出，舊金山成為恐攻目標的主要原因是，其大片海岸線與大批出海的煙火觀光船，容易成為維安漏洞。

報告也提到，以哈戰爭也是讓舊金山成為恐攻熱點的原因之一，加上今年APEC會議期間，力挺巴勒斯坦的群眾封鎖了舊金山海灣大橋（Bay Bridge）數個小時，「受到以哈衝突影響，單獨犯罪者可能對美國人構成威脅，尤其是美國的猶太人、穆斯林和阿拉伯社區。」

舊金山前警察局副局長達德利（Jim Dudley）表示，這份報告看起來與過去數年的相差不遠，「所有危險評估都包含了無人機、網路攻擊和單獨槍手的可能性，但今年的新問題是與中東衝突相關的抗議活動。」

FBI的舊金山辦公室發聲明承認報告內容外洩，舊金山執法部門表示，目前尚未發現任何威脅活動，但也呼籲民眾，若有發現任何可疑活動，應立即通知執法單位。