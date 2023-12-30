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川普遭2州禁初選　美媒研判大法官斷案方向

▲▼川普。（圖／CFP）

▲川普因國會山莊之亂被剝奪參與州內初選的資格。（圖／CFP）

文／中央社華盛頓29日綜合外電報導

美國科羅拉多與緬因州相繼以2021年1月國會山莊暴動的角色涉及叛亂為由，禁止前總統川普參與州內初選，聯邦最高法院面臨盡快定奪壓力。美國媒體分析大法官可能思路。

科羅拉多州最高法院評議後以4比3通過不讓川普列名初選選票；緬因州則直接由選務官員的民主黨籍州務卿貝勞斯（Shenna Bellows）宣布禁止川普列名選票。

華盛頓郵報指出，科州共和黨人已上訴聯邦最高法院，川普本人預計1月2日跟進，並說他也會盡快向緬因州的法院上訴。案件上訴後兩州選務部門暫緩相關作業，靜候司法最終定奪。

向科羅拉多州最高法院提告獲勝的人也希望大法官介入，盼大法官們能在明年1月5日會面時受理本案、趕在2月11日科州選務單位寄發通訊投票前做出裁定。

反川普的人士在數十個州援引憲法第14修正案提起訴願與訴訟，尋求阻止川普參與州內初選，稱華府的聯邦法院與喬治亞州的法院都在審理川普2020年大選後被起訴的刑事犯罪。雖然川普被訴罪名僅為欺詐、勒索等，但反川普人士認為煽動2021年1月6日的國會山莊暴動已構成叛亂。

然而類似案由，明尼蘇達與密西根兩州的最高法院都裁定川普可參與初選。

川普與盟友指控，科、緬兩州的狀況都是出於反民主的政治動機，緬因州州務卿貝勞斯是民主黨人、科羅拉多州最高法院的法官全是民主黨籍州長所任命。

美國於南北戰爭結束3年後的1868年通過憲法第14修正案，其中一個條款是禁止「曾依憲法宣誓就職卻參與叛亂者」服公職，這道條款當年是用來阻止戰敗的南方陣營成員復辟，但在當代鮮少被引用。

科羅拉多、緬因及其他十多個州都將於明年3月5日的俗稱「超級星期二」舉行初選，選務人員需在幾週之前確認究竟川普能否列名初選選票，才能展開作業並顧及通訊投票。

本案一大爭點在於憲法有否賦予各級法院與民選官員援引第14修正案來卡川普的權力（國會有權）；此外，第14修正案相關條款是否適用總統選舉層級、抑或只限於其他層級官員，也待釐清。

華郵認為，就算聯邦最高法院認定相關條款適用於川普，但國會山莊暴動是否算叛亂、川普有無參與叛亂等仍有討論空間，只不過大法官與川普陣營應該會想避開這部分，以免橫生政治枝節或治絲益棼。

聯邦最高法院9位大法官裡，保守派與自由派是6比3，6名保守派大法官中3人是川普提名。法律學者們認為，由於這是法院以往鮮少遇到的議題，很難預測個別大法官會如何看待。

紐約時報分析，屆時首席大法官羅伯特（John G. Roberts Jr.）肯定會先尋求法律共識，或至少要盡量避免出現黨派色彩涇渭分明的釋憲結果。

紐時也認為，羅伯特可能也會只想探究法院另有哪些途徑可讓川普留在各州初選選票上，而不予討論是否叛亂或有無參與叛亂問題。

紐時研判，大法官們可能會做的裁定包括：需先有國會方面的行動法院才能介入，或認為川普當時的談話受憲法第1修正案的言論保障等。

哈佛大學法學教授史蒂法諾普洛（Nicholas Stephanopoulos）說：「我預期聯邦最高法院會避免陷入川普是位叛亂者無權參選的漩渦，盡量論及下級法院有無其他更適宜作法的層面。」

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