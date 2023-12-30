遺體旁有槍！哈佛校友一家3口陳屍1.5億豪宅　疑經濟困難釀悲劇

▲卡馬爾一家人被發現時已經身亡 。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國麻薩諸塞州發生一起悲劇，57歲男子拉克什．卡馬爾（Rakesh Kamal）及54歲妻子蒂娜（Teena）、18歲女兒亞莉安娜（Ariana）被發現陳屍當地富人區一棟價值500萬美元（約新台幣1.5億元）的豪宅，檢方稱這是一起「家暴事件」，疑似與經濟困難有關。

根據《紐約郵報》，卡馬爾一家人28日晚間被發現死在價值500萬美元的家中，地區檢察官將這起悲劇描述為「家暴事件」，在拉克什遺體附近發現一把槍，但拒絕透露3人是否皆死於槍傷及是誰開槍，僅稱仍在等待相驗結果，屆時才會決定是否定調為謀殺後輕生案。

檢方拒絕推測兇手犯案動機，但這家人近年似乎遇上經濟問題。該報取得的房產紀錄顯示，這棟豪宅一年前被取消抵押品贖回權（foreclosure），因無力付清貸款被徵收，以300萬美元（約新台幣9200萬）賣給麻州一家公司Wilsondale Associates。

▲ 卡馬爾夫婦過去在媽媽部落格上分享的照片。（圖／翻攝自blogwithmom.com）

卡馬爾夫婦2019年以400萬美元（約新台幣1227萬元）買下這棟占地1.9萬平方英尺的豪宅，擁有11間臥室和13間衛浴，悲劇發生時只有他們3人居住於此。檢方補充，豪宅所在的地區是麻州最富有的地段之一。

蒂娜為哈佛大學校友，在網路上的個人簡介中自稱從事教育及科技業逾30年，2016年和拉克什一起在麻州創立教育系統公司EduNova，但2021年12月倒閉。且蒂娜去年9月聲請破產，負債金額在100萬至1000萬美元之間，但2個月後因申請文件不足被駁回。

他們的女兒亞莉安娜生前在佛蒙特州明德大學（Middlebury College）攻讀神經科學，是一所每年學費要價6.48萬美元（近新台幣200萬元）的私立文理學院。

檢方說明，一名親戚連2天聯絡不上他們，前往查看後發現遺體，警方此前未接獲任何來自這棟房屋的家庭糾紛等通報，相關調查仍在初步階段，但現有證據顯示沒有外力參與，表明這是一起家暴事件。

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