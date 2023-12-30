▲美國一輛Cybertruck與Toyota Corolla相撞，導致Toyota車頭全毀，而Cybertruck卻只有些許撞擊痕跡。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

電動車大廠特斯拉新推出的Cybertruck卡車，才剛上市不到一個月就傳出了全球首宗意外。美國警方透露，加州最近有一輛Cybertruck在公路上，與一輛Toyota Corolla相撞，導致對方車頭嚴重損毀。幸運的是，Cybertruck的受損程度並不嚴重，而且雙方司機也只是輕微受傷。

據《紐約郵報》報導，這起事件發生於當地時間28日下午2點05分左右。加州公路巡警指出，事發時，開著Toyota Corolla的17歲少年，因不明原因突然以未知速度右轉，不料卻撞上右邊路肩，導致車輛被彈回路上，跨越雙黃線闖入逆向車道，與迎面而來的Cybertruck迎面相撞。

從網上畫面可見，涉事的Toyota Corolla在撞上Cybertruck之後，車頭完全受損，導致引擎蓋裂開，安全氣囊也在撞擊中彈出，不得不停在路邊等待道路救援。相較之下，最近才剛上市的Cybertruck，似乎只有車身左側有些許傷痕。

▲特斯拉在推出Cybertruck時，其堅固的外殼便是賣點之一。（圖／翻攝自YouTube）

報導稱，這輛Cybertruck事發時並未開啟輔助駕駛，猜測是司機當下來不及反應，才會撞上Toyota Corolla。不過，從Toyota Corolla車頭全毀的狀況來看，當時的撞擊力道極大，而Cybertruck居然只有些許撞擊痕跡，堅固程度令人驚嘆，可見其「鋼鐵皮卡」的稱號名不虛傳。

警方指出，Cybertruck載著的3名乘客都沒有受傷，只有雙方駕駛受到輕傷，但2名司機皆未送醫。現在，當局已就這起意外開始展開調查，但特斯拉與其執行長馬斯克（Elon Musk）截至目前為止尚未對此置評。