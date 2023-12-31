青埔憨川「王義川」南下嘉義站台　力求台灣女戰神王美惠續留國會

▲「搶救王義川大兵」到嘉義，全場高喊讓台灣女戰神王美惠續留國會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

近來超高人氣的「搶救王義川大兵」，在選前倒數2周來到嘉義市，今（30）日晚間在造勢晚會上替民進黨立委王美惠站台，除了青埔憨川「王義川」、新北市議員卓冠廷與政治評論員李正皓輪番開講外，包括賴清德競總主委姚立明、嘉義縣縣長翁章梁、立委蔡易餘都出席讚聲，現場也超過2千多名支持者到場力挺，場面相當熱鬧，整場凍蒜聲不斷，全體高喊，要將台灣女戰神留在國會，讓王美惠繼續守護台灣。



王美惠說，她是嘉義的女兒，沒有什麼家世背景、就是有一顆愛嘉義的心，從來沒有怠慢嘉義市的求與建設，她只有一份工作，就是為嘉義鄉親服務，這份工作也將是她的終身志業。

需



王義川說出他和嘉義的淵源，他曾在嘉義擔任老師，住了超過十二年，知道嘉義市這幾年有很多改變，王美惠四年來努力替嘉義市爭取建設，王義川也以他交通專業角度，為現場民眾解釋鐵路高架化及輕軌的規劃，並且承諾若當選會與王美惠共同在立法院，繼續為嘉義市爭取交通。



卓冠廷說，王美惠為台灣為嘉義拚得很用心，更是公督盟評鑑的優秀立委、說王美惠沒爭取建設的人，是眼睛糊到蛤仔肉。



李正皓說王美惠是他的偶像，雖然現在王義川很紅，但還是沒有上過國際媒體，王美惠為了保護台灣，在國會力擋無理取鬧的國民黨，唯持國會秩序，徒手抓豬腸一戰成名登上國際媒體，在中央強力捍衛國家主權、爭取地方建設，更是民進黨在國會最大的戰鬥力。

姚立明說，今天他非來不可，是因為賴清德請他一定要來跟嘉義市民說明，好的立委一定要讓她留在立法院，王美惠剛上任，表現讓他非常意外，意外地好，這些不是只有他自已認証，王美惠是經過評薦的優秀立委。

翁章梁表示，王美惠非常有行動力，為了民眾的需求從不怠慢，多次和王美惠合作，爭取縣市的福利。蔡易餘也表示，王美惠四年來都待在立法院內政委員會，就是因為內政委員會對嘉義的幫助程度最大，王美惠把所有的心思都放在嘉義市，為嘉義市打拚，地方有提出的計畫都一定有爭取到。