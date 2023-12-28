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諸羅山盃國際軟式少棒賽閉幕　小選手學習成長明年再見

▲▼ 諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽閉幕典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

▲新竹縣關西國小成功蟬聯冠軍抱回冠軍獎盃 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2023年第26屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽今(28)日在高年級冠亞軍戰結束後畫下完美的句點，冠軍戰由新竹縣關西國小對上台中塗城猛象，並由關西國小成功蟬聯冠軍抱回冠軍獎盃。嘉義市副市長林瑞彥本日特別代表黃敏惠市長主持閉幕典禮，並為所有得獎隊伍頒獎，與選手們相約第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽再見。

▲▼ 諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽閉幕典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市副市長林瑞彥代表黃敏惠市長主持閉幕典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

林瑞彥副市長表示，今年的諸羅山盃比賽從12月22日起到今(28)日總共七天，計有258支隊伍參加，感謝所有隊伍以努力拼戰、永不放棄的KANO精神投入賽事，344場的比賽帶給球迷344場次的感動。比賽是檢驗訓練的最佳方式，比賽勝負是一時的，期許選手們對於勝負抱持平常心，學習KANO的精神，堅持不懈、永不放棄的自我鞭策，吸取經驗來截長補短，使球技獲得提升。

▲▼ 諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽閉幕典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

本日閉幕典禮，邀請林瑞彥副市長及各界關心棒球發展貴賓為優秀的隊伍選手頒發獎項。今年的團體獎項高年級組由竹縣關西國小奪得冠軍，台中塗城猛象、日本IBA東西、宜蘭竹林分別抱得第2、3、4名獎項；低年級組則由台中大仁贏得冠軍榮耀，第二三四名則分別由台中忠孝、熊快樂夯、南投新街奪得。

▲▼ 諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽閉幕典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

教育處表示，嘉義市為大家搭起的這個大型棒球運動平台，目的在使參賽的小選手們獲得不同的經驗累積與成長，讓棒球熱潮能持續源遠流長。小選手們在比賽中以球會友、切磋球技，期間比賽過程精彩連連，讓觀賽的民眾大呼過癮，精采賽事也為嘉義市帶來人潮，帶動相關的產業發展，將少棒的比賽帶入另一個高峰，期待各隊伍明年2024年第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽嘉義市再見。

▲▼ 諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽閉幕典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

 
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