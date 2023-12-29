韓國瑜經國新城助選「阿華甜」　張秀華喜贈議事槌...預祝直攻龍頭

▲ 韓國瑜經國新城輔選張秀華，張秀華也順勢送上議事槌，預祝韓選上立法院長 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨不分區第一名立委候選人韓國瑜29日首度抵達嘉義輔選，經國新城超過千名支持者熱情相挺，黨籍立委候選人張秀華送上議事槌，期許國民黨立院席次過半，助攻韓國瑜當上立法院長，韓回贈張甜甜圈笑稱「阿華甜」，希望張秀華對待所有鄉親都是甜甜蜜蜜、保持微笑。

「辣個男人來了！」選戰開打以來，韓國瑜首度抵嘉輔選，兩天前確認行程後，哪怕只是短暫停留30分鐘，依然吸引上千位韓粉熱情相挺，旗海飄揚，有人高聲：「院長好」，還有人大喊：「國瑜我愛你」，期盼韓國瑜領導席次過半的國民黨，藉由立法院長的角色協助嘉義大發展。

▲ 韓國瑜經國新城輔選張秀華。（圖／記者翁伊森翻攝）

韓國瑜強調，嘉義是全台少數僅一席立委的縣市，如果立委是「啞巴」，地方的聲音根本不可能被中央聽見，他期許張秀華當「喇叭」，大聲把嘉義市圖書總館、中央應全額負擔嘉義市鐵路高架化配合款、輕軌運輸等地方需求，大聲說給中央聽，替嘉義市爭取重大建設。

市長提醒，選戰進入最後關鍵倒數，一定要嚴防對手陣營出奧步。回顧四年前總統選舉，嘉義市給予民進黨超過60%得票率，四年來前瞻預算卻僅獲30.95億全台最少，「支持度最高、補助額度卻最少」，嘉義市民「真心換絕情」，市民情何以堪！

此外，四年前總統選舉時，中央「大南方計畫」就跳過嘉義市，前幾天賴清德「環島拼圖」也沒有進來嘉義市，坊間就有人說：「選舉真搖擺、連拜託攏不來（台語）」，加上前瞻預算全台最少，「民進黨看不起嘉義人」，呼籲嘉義人大團結，「嘉義人挺家己人」，讓「嘉義出總統」。

▲ 面對敵對陣營栽贓、抹黑國民黨買票，張秀華眼眶泛紅。（圖／記者翁伊森翻攝）

面對敵對陣營栽贓、抹黑國民黨買票，張秀華眼眶泛紅、一度拭淚難過表示，這是生平第一次按鈴告人，她不相信純樸的台灣人，為何一到選舉，就開始造謠抹黑，面對外界攻擊，她強調一步一腳印走完選舉，期盼嘉義人發揮熱情與智慧，「團結作伙挺秀華、嘉義未來更繁華」。

前退輔會主委董翔龍將軍強調，2024這場選戰是「和平與戰爭」路線之戰，侯友宜多次強調，身為國家領導人最重要的職責就是要積極備戰，但要避戰、不引戰，才能讓台灣和平、民眾安居樂業，唯有國民黨執政、侯友宜當選總統，兩岸才可能出現和平契機。