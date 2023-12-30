民眾黨幹部宣布退黨！痛批黨內雙標「多到我無法再騙自己」

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民眾黨幹部宣布退黨！劉韋巡痛批黨內雙標「多到我無法再騙自己」

▲基隆民眾黨安樂區主任劉韋巡宣布退黨。（圖／翻攝自Facebook／劉韋巡 巡航安樂）

▲基隆民眾黨安樂區主任劉韋巡宣布退黨。（圖／翻攝自Facebook／劉韋巡 巡航安樂，下同）

記者閔文昱／綜合報導

基隆民眾黨安樂區主任劉韋巡，去年曾代表民眾黨參選基隆市第五選區市議員，但最終敗選，不料他今拋出震撼彈，宣布退出民眾黨，同時也批評黨內無民主，拋棄落選的參選人，而只要是柯文哲的「自己人」，民眾黨就可以為其「量身訂作」一套標準，就連無黨籍的柯美蘭參選，都能動員民眾黨的資源輔選，痛批民眾黨雙標已多到「無法再欺騙自己」。

劉韋巡今（30）日下午指出，從2022選舉落敗後，他持續在安樂區扎根經營，而基隆市安樂服務處，也是民眾黨除了基隆黨部外，唯一還在經營的地方服務處，但遺憾的是，民眾黨始終對他不聞不問，就連上次柯文哲來基隆造勢，身為區主任的他竟被刻意跳過通知，除了主委外，其他有選過舉的候選人也一樣被跳過。

劉韋巡直言，或許他們都是「白目的烏鴉」，選舉後都知道黨的問題出在哪，但現在的黨高層已容不下批評的聲音，也無黨內民主，「沒票的、沒選上的，這個黨真的很『務實』，就是拋棄你。」

▲基隆民眾黨安樂區主任劉韋巡宣布退黨。（圖／翻攝自Facebook／劉韋巡 巡航安樂）

劉韋巡點名，身為總幹事又提名自己不分區第一名的黃珊珊，面對黨內質疑應該訂出KPI，選後未達標要承擔辭立委，但到現在還是不敢正面回應，「這種『嚴以律人、寬以待己』的態度，恐怕不是民眾黨的精神，也不符合柯主席的理念。」

另外還有新竹立委選舉，無黨籍的柯美蘭參選，民眾黨竟動員黨內資源、幹部人力全力輔選，劉韋巡質疑「只因為她是柯文哲的妹妹嗎？那其他掛民眾黨的候選人情何以堪？還是這個黨的標準，只要回到柯文哲『自己人』身上，就可以『量身訂作』？」

劉韋巡感嘆，民眾黨的雙標已經多到讓我無法再度欺騙自己，「請問我們到底憑什麼罵其他政黨？」他經過了審慎思考後，認為自己還是無法把已經發生的事，當作沒事發生，因此決定將這些過往的回憶，該留下的放在心中；但是該放下的，也該「斷捨離」了，「我劉韋巡在此『正式』宣布退出台灣民眾黨。」

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