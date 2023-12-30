賴清德沒漏講也算失言？　黃揚明：宣誓就職已承諾「遵守憲法」

▲民進黨總統候選人賴清德出席電視辯論會。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨候選人賴清德在總統辯論會中稱「把中華民國當作是兩岸的護國神山，到底是要促進和平？還是要給台灣帶來災難？」，由於漏講了「憲法」兩字，引發失言風波。資深媒體人黃揚明30日表示，就算沒漏講憲法同樣是失言，因為依照《總統副總統宣誓條例》，賴清德在2020年5月20日宣誓就職時就已宣示「必遵守憲法，效忠國家，如違誓言，願受國家嚴厲之制裁」，質疑「那怎麼可以說出『中華民國憲法可能給台灣帶來災難』的疑憲言論？」

對於《中國時報》執行副總編輯周慧問及「三位總統候選人是否認同中華民國憲法？」賴清德今天下午在辯論會中回應，中華人民共和國自始不同意中華民國的存在，中國在國際上的三階段論講得很清楚，世界只有一個中國，兩岸同屬一中，唯一代表中國的合法政府就是中華人民共和國的政府，「今天在國內把中華民國（憲法）當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？大家要去思考。

但由於漏講了「憲法」兩字，引發媒體關注，而賴清德在會後記者會指出，「我的確是口誤啦！把中華民國憲法講成中華民國，柯文哲也知道我口誤，可是柯在記者會上面又來攻擊這一點，非常不應該。」

對此，黃揚明在臉書發文表示，就算沒漏講憲法，同樣是失言，因為依照《總統副總統宣誓條例》，副總統宣誓就職誓詞為「余謹以至誠，向全國人民宣誓。余必遵守憲法，效忠國家，如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。謹誓。」

黃揚明說，賴清德在2020年5月20日宣誓就職時，就已宣示「必遵守憲法，效忠國家，如違誓言，願受國家嚴厲之制裁」，那怎麼可以說出「中華民國憲法可能給台灣帶來災難」的疑憲言論？若說「願接受國家嚴厲之制裁」，那準備好了嗎？