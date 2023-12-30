侯批蔡外交路線斷9國　外交部遺憾：炒作選舉話題

▲外交部對侯友宜發言表達遺憾。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（30）在辯論會稱，若總統蔡英文的外交路線那麼好，為什麼斷9個邦交國？若走的通，全世界不會關切台海安全。對此，外交部回應，對於我國總統候選人未能一致對外，譴責中國對台打壓，反而見獵心喜作為選舉炒作話題，外交部深感遺憾。

外交部今天表示，蔡英文「踏實外交」政策路線已獲得大多數國人認同，也獲得美、日、歐盟等民主夥伴高度肯定，民眾黨總統候選人柯文哲先生也表態支持，侯市長今年9月投書外文期刊論述其外交路線，內容更與當前政府外交政策無明顯差異。

外交部指出，數十年來，我國無論是由何黨執政，中國皆一貫採取挖我牆角、阻撓我國際參與的行徑，對於中國長期以來的惡劣圖謀，蔡總統不以自我矮化、讓渡主權方式換取中國以虛偽的「善意」暫時停止挖我邦交國的舉措；對於我國總統候選人未能一致對外，譴責中國對台打壓，反而見獵心喜作為選舉炒作話題，外交部深感遺憾。

外交部續指，威權中國以脅迫威脅手段，對印太各國及台灣展露的地緣擴張野心，才是全世界關心台海安全的真正原因，也意味當前台海安全威脅根本不是主張所謂九二共識、一中原則所能管控；蔡總統及政府的外交路線讓全球夥伴瞭解台灣、信賴台灣，紛紛加入聯手嚇阻中國的網絡，方為確保台海安全的支柱。

外交部呼籲有心爭取擔任國家最高領導人的候選人，應該展現具備瞭解局勢變化，洞悉國際現勢真正原因的能力，而非只以直覺方式理解乃至於誤判複雜的外交及台海情勢。