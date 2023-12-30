幕後／早料到賴清德攻「居住正義」新竹農地　柯文哲「辯論秘籍」曝光

▲民眾黨為柯文哲做的「辯論會擬答題庫」，旁邊標籤寫有「藍白合」、「農地」、「中國滲透」等記號。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

唯一一場總統候選人辯論會於30日落幕，民進黨總統候選人賴清德在被國民黨總統候選人侯友宜攻擊「賴皮寮」爭議後，整場辯論會主軸幾乎聚焦在房地產上，而民眾黨總統候選人柯文哲新竹農業用地也連帶被提起。但柯營幕僚坦言，由於這個題目被討論很久，加上評估賴為幫「賴皮寮」解套，所以一定會打出居住正義議題，因此早已有備而來。

柯文哲近期明顯減少公開行程，只有假日到外縣市拚造勢活動，且每場活動的時間間隔也拉很長，就是在「閉關」準備政見發表會與辯論會，且柯更找來智庫團、民眾黨不分區立委候選人黃珊珊和黃國昌做戰術討論。不僅如此，柯營幕僚透露，此次導入的「AI題庫系統」透過大數據分析網路常見議題，也成功輔助柯文哲為辯論擬答。

面對辯論會「考前猜題」狀況，柯營幕僚提及，除了AI系統輔助外，幾乎每週的媒體聯訪、廟口開講與民眾對話，還有在學校與學生對談等題目，方便柯營了解外界關注何種題目，並加以檢視與分析回答。

▲2024總統大選電視辯論會，柯文哲會後記者會。（圖／記者李毓康攝，下同）

「早就知道新竹農地一定會被問！」柯營幕僚指出，由於該議題被討論許久，加上知道賴清德為了解決「賴皮寮」爭議，一定得想辦法把柯文哲的「居住正義」招牌拆掉；此外在媒體提問段落，包括兩岸、外交、國防，甚至是統戰議題，因為評估考驗領導人對可能被滲透的危機警覺性，所以都有精準命中。

柯營幕僚認為，柯文哲對於賴清德攻擊可說是「拳拳到位」，反拆穿賴清德的居住正義謊言，包括聲稱明年社宅達12萬戶目標，但從內政部官網顯示，根本沒有此數字，「此辯論會堪稱照妖鏡，照出民進黨這個詐騙集團，也照出侯友宜的『空』。」

至於有無料到侯友宜的「無視策略」，無論是提問沒問柯文哲，或是回答時忽略柯文哲的提問？柯營人士坦言，「很難對侯友宜做評論。」因為從之前的政見發表會顯示，根本不知道侯友宜在講什麼，所以也很難判斷侯友宜的問題與答案。

不過，柯營幕僚也說，原本預估賴清德、侯友宜會問藍白合過程，但結果並沒有被提出，原本擬答是要柯文哲反嗆賴清德「我有讀過《廉恥》」、「多數民意期待民進黨下台」等言論；若是侯友宜提問的話，則會反擊國民黨「有什麼臉談誠信」、「柯文哲從頭到尾尊重6點協議，是國民黨歪曲善意」，或許是藍綠自知此議題不會攻擊到柯文哲，所以才沒有打出來。

而在柯文哲在此次辯論會結束後，將從2024年1月2日起大打陸戰，展開各縣市車掃行程，與民眾黨副總統候選人吳欣盈分進合擊，盼在最後時刻點燃民眾對於政治的熱情，催出青年票，翻轉台灣。