分析／侯友宜辯論會主攻綠「失政」　喊話柯文哲再合作操作棄保

▲2024總統辯論會國民黨總統候選人侯友宜。（圖／中央社提供）



記者崔至雲／台北報導

2024大選唯一一場總統辯論會今（30）日結束，綜觀國民黨總統候選人侯友宜辯論主軸，便是主攻民進黨，一開頭申論部分就細數民進黨「10項失政」，包括食安崩壞、防疫弊端等，而在交叉詰問時，侯友宜也犀利問賴清德萬里宅違建問題，但面對柯文哲，侯則2度忽略，未進行攻擊。然而在最後結論時，侯更直接宣示要號召一場「新台灣政治改革運動」，需要所有有志之士共同來拚，相信柯也會扮演重要的角色。此話拉攏意味十足，似乎想操作棄保。

侯友宜在辯論會時明顯是拉柯打賴，尤其在候選人交叉詰問環節時，侯友宜猛攻賴清德的台獨立場，還有萬里老家違建，甚至是否贊成廢死，而對於柯文哲，侯並沒有詰問他，所以常形成兩人圍攻賴清德，這樣的情況也讓柯文哲笑說，侯友宜沒問他，他只好幫忙打賴清德。

而在辯論會中，賴清德在攻擊柯文哲對於家中把農地開闢為停車場、破壞農地農用的基本價值，為什麼不買建地，要買優質農地？柯文哲回答到哽咽，幾度說不出話。



對於這樣的狀況，侯友宜則在結論時向柯文哲釋出善意說，柯文哲流眼淚是因為民進黨抹黑他、全部都是奧步，「我想要跟柯主席說，我們不用流淚，我們面對這一切的打擊，我們勇敢的向前走，民進黨就沒有步了，他只有這一步」。

最後結論部分，侯友宜依舊主攻民進黨「失政」，侯友宜說，專制無能、貪污腐敗已經讓民進黨從頭爛到尾。話一說完，就說，「尤其剛剛柯主席的那一段話，我心有相同的感覺」，直接認同柯文哲話語，跟著一起罵賴清德。

由於距離投票只剩最後兩週，從現有各媒體民調來看，侯友宜是緊追著賴清德，但柯文哲也還維持著一定的支持度，換言之，侯友宜確實很難單憑自己的力量贏過賴清德，所以今日在辯論會結論的最後，侯友宜說要向全國人民宣誓，「我要號召一場新台灣政治改革運動」，這不是一人、一黨可以完成的，這需要所有有志之士共同來一起走、一起拚，「我相信柯文哲主席也會扮演重要的角色，因為我們知道我們都不是為了一個人之私、一黨之私，是為了團結進步臺灣方向向前走」。

侯友宜在辯論會最後的喊話，無非是想操作棄保，喚起非綠陣營莫忘有六成民意想要政黨輪替的初衷，但是這個歷史大業，單靠國民黨力量是不夠的，所以需要柯文哲的合作，只是從各種民調也可以發現，藍白選民對於自己候選人的鐵票支持度很高，相對的選票流動空間不大，除非最後關頭選民自發性的棄保，否則要靠人為操作，難度不小，何況也不容易棄乾淨。

