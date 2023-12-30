賴清德喊「中華民國帶來災難」　侯友宜嗆：緊抱台獨立場的你才是災難

▲侯友宜辯論會後進行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

針對賴清德在電視辯論會中指出「中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難」。國民黨總統候選人侯友宜晚間在臉書上質問賴清德，「那你到底是在選哪一國的總統？」，賴清德緊抱著引戰的台獨立場、視中華民國憲法於無物的你，不僅帶給渴望區域和平的民主同盟麻煩，甚至會帶給全體台灣人民災難。

侯友宜提到，今天賴清德，終於在全中華民國國民面前，講出了自己的真心話，原來中華民國在賴清德心中，就是一場災難。他要問賴清德主席，「那你到底是在選哪一國的總統？」。

侯友宜表示，不論是之前的政見發表會，還是今天的電視辯論，他不斷地向賴清德問一個問題，「自稱務實台獨工作者的你，是否願意以蒼生為念，放棄台獨主張，究竟認不認同中華民國？」結果賴清德告訴大家的答案是，「中華民國憲法就是神話」，如此戲謔態度，把國家的根本大法、人民權利的保障，當作一場笑話。

侯友宜說，今天賴清德甚至說出，「中華民國會給台灣帶來災難」，他也看到賴事後說自己是口誤，把中華民國憲法講錯成中華民國，但這樣根本越解釋越糟，若中華民國憲法是一場災難，若中華民國憲法不能保護台灣，那他要修憲嗎？還是他要制憲建國，真正地實現台獨？

「國家領導人的一句話，會影響國家的未來」，侯友宜指出，賴清德的這句話「中華民國會給台灣帶來災難」，會引來許多國家的關切，當中也包括中華民國重要民主同盟—美國。他要告訴賴清德，緊抱著引戰的台獨立場、視中華民國憲法於無物的你，不僅帶給渴望區域和平的民主同盟麻煩，甚至會帶給全體台灣人民災難。

「中華民國是我們的國家，台灣就是咱們的厝，這是人民的最大共識」。侯友宜說，不論是他、賴或柯文哲，今天能有機會在全國人民面前，闡述他們對於國政的主張，就是希望扛起中華民國的重責大任，結果賴清德居然公然羞辱國家，「若連自己的國家都可以否定，你還有什麼資格參選中華民國的總統？」。

「我侯友宜，因為有中華民國的孕育、台灣人民的栽培，才有機會走到今天，我會用生命守護中華民國、捍衛台灣這片土地」。侯友宜反問賴清德，連中華民國都不願意承認，把國家踐踏在地上，未來又怎麼會把人民放在心上？

侯友宜向全國人民宣誓，「我要號召一場新台灣政治改革運動，我的核心價值是和平尊嚴、公平正義、清廉勤政，這不是一人、一黨可以完成。明年1月13日是投票日，是經國先生的逝世紀念日，這也是中華民國重回安定繁榮道路、台灣再出發的契機，讓我們一起，逗陣行、全力拚，守護中華民國青天白日，捍衛台灣民主自由，永遠不變」。

