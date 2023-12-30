柯文哲辯論會主攻賴清德　開酸：你曉不曉得你外號叫賴功德？

記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選唯一一場辯論會30日登場，民眾黨候選人柯文哲在申論時主攻民進黨候選人賴清德，開酸賴在行政院長時就已經五缺了，缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才，現在還是缺。還指賴當初要台電燒乾淨的煤，要年輕人把工作做當做做功德，「你曉不曉得你的外號叫賴功德？」

▲民眾黨總統候選人柯文哲出席總統電視辯論會。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲提到，政治有世俗的一面，政治還是有堅持的價值。例如，不因短期利益犧牲長期利益，不因個人利益犧牲國家利益，不因少數利益犧牲多數利益。2000年到現在，藍綠輪流執政只是讓大家失望，這次應該要改變，要讓藍綠學會對人民謙卑，人民才是國家的主人。

柯文哲提到，今年關鍵字是「缺」，賴清得當行政院長時就已經五缺了，現在還是缺，缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才，還缺雞蛋、缺快篩、缺疫苗，連衛生紙都缺。

柯文哲說，2012年，蔡英文說馬政府對不起年輕人，現在年輕人還是低薪、高房價、通膨，對未來更沒有希望。此外，詐騙都變成職業，連他自己都接到好幾次電話。

柯文哲說，當年2016年民進黨上台以為會是清廉的政府，結果國民黨沒有解決的問題民進黨也沒有解決，還更貪污腐敗。當執政者為了一黨一派的利益犧牲國家與人民，就不要怪為什麼超過6成民意要政黨輪替。今天如果幹得好，怎麼會有這種問題？

柯文哲表示，勞保即將破產，健保費用無法控制，政府負債大幅增加，「你在當行政院長時要台電燒什麼乾淨的煤，要年輕人把工作做當做做功德，你曉不曉得你的外號叫賴功德？」，現在台灣人民對整個台海現況充滿不安全感，現在台灣是一個社會不和諧、政黨不和解、兩岸不和平的地方。