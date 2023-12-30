又被侯友宜略過　柯文哲自嘲「清唱」：選一個認真工作不貪污的人

▲2024總統辯論會民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



記者陳家祥／台北報導

總統候選人辯論會30日下午登場，在最受關注的交叉詰問環節，國民黨候選人侯友宜第3輪提問時再度針對賴清德，未對另一位對手柯文哲發問。柯答覆時自嘲，「侯市長沒有問他所以只好清唱」，這場選舉只要選出一個比較正常、認真工作，意識形態不要太強、最重要不要貪污的人就好。

柯文哲表示，侯市長沒有問他，所以他只好清唱。柯表示，在台灣應該建立一個新的政治文化，就是說，還是那句話，不是每個人都不會犯錯，犯錯的時候能夠誠實面對問題改正，其實台灣遇到的問題太多了怎麼會不曉得？

柯文哲說，勞保快要破產、大學要關40家、健保費用沒辦法控制、勞動力低落、五缺，「五年前就五缺現在還是五缺，還會缺蛋，第一次遇到缺蛋，連衛生紙都會缺，怎麼搞的？」

「但是抱怨沒有用。」柯文哲說，利用這機會跟全國人民講，不是選一個好的總統，然後從此王子與公主過著幸福快樂的日子，「我們只要選出一個人，比較正常、認真工作，意識形態不要太強，最重要不要貪污」。

柯文哲說，坦白講，不要貪污不是一個美德，是基本條件。他每次問貪污什麼，有人說不要貪太多就好、還有人說沒關係貪污有做事情還是可以，「這就是國家的問題，讓國家正常就好。誠實面對每天遇到的問題，一條一條解決就好」。

「我們不可能一天改變這個國家，但不能幻想什麼事都沒做這國家就改變。」柯文哲說，前總統李登輝還在的時候，曾跟他說過40年沒解決的問題不要想用4年解決，這句話有對的地方也有錯的地方，「40年沒解決的問題不可能4年解決，但我要加一段話，但是現在不做，40年後還是一樣，所以大家繼續努力」。