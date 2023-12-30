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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跟著柯文哲一起打賴清德　侯友宜：看不起民進黨閃躲問題

▲▼國民黨總統候選人侯友宜於總統辯論會結論。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）

▲國民黨總統候選人侯友宜於總統辯論會結論。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）

記者崔至雲／台北報導

總統辯論會在候選人交互詰問環節時，民眾黨總統候選人柯文哲問民進黨總統候選人賴清德，是否支持當年的「卡管案」？是否同意高端疫苗要封存30年？也問國民黨總統候選人侯友宜，賴皮寮的空照圖新北市政府早就有，為什麼遲遲不公佈？是不是跟民進黨互相cover？但侯沒有回答「空照圖」問題，反而跟著柯文哲一起打「卡管案」及疫苗合約封存疑問。

柯文哲問，「請問賴清德先生，作為臺大的校友，你對當年卡管案還有林智堅的論文抄襲案，你對民進黨這樣幹，你的評語是什麼？你也同意這樣做嗎？在那段時間，我沒有聽過你有講任何一句話，作為醫師，高端疫苗，你真的同意嗎？別人我不會怪他，我會問你，因為你是醫生。 為了高端疫苗，擋BNT你同意嗎？高端疫苗要封存30年的採購合約，你同意嗎？當時提供給立委審閱的重要項目全部塗黑，這就是民進黨的公開透明嗎？」

柯文哲也問侯友宜，「其實黃國昌公佈他們家的賴皮寮空照圖，其實新北市政府早就有了，你為什麼不拿出來，你是要養案，還是你們就是互相cover？」

侯友宜說，其實類似像卡管案，最重要的是，政府干涉了學校的學術自由，這是非常不應該的。搞得現在大家對這件事情都耿耿於懷，說到學術自由妨害以外，也成立促轉會，他第一次出來選舉的時候，促轉會變成東廠，每天抹黑還要訂除垢法針對他。

侯友宜接著說，NCC也完全掌控了所有的新聞自由，這就是你們的態度，今天不止如此。把黨產都用轉型正義把它砍下去。侯承諾未來當選他會把黨產歸零，徹底解決黨產的問題。

「我們該面對的就要去面對，你卡管不對，你就要跟人家說清楚，在那邊閃，這就是我最沒有辦法接受，最看不起的」，侯友宜接著嗆，尤其賴說63件高端都說辦完了，「你去問人民，高端辦完了嗎？是你們包庇的還是怎麼樣？」，高端合約封存30年，賴沒選到的話，那他來把它打開比較快，「我隨即給你處理，我可以處理就處理」。
 

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