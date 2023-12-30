　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德疑「重啟服貿目的何在？」　柯文哲駁：太陽花學運是反黑箱

▲▼民眾黨總統候選人柯文哲出席政見發表會 。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨總統候選人柯文哲出席辯論會 。（圖／民眾黨提供）

記者詹宜庭／台北報導

總統辯論會進行至第三階段候選人交互詰問部分，對於民進黨總統候選人賴清德問及「民眾黨總統候選人柯文哲重啟服貿的目的何在？」柯文哲回應，剛才賴清德又示範了一次什麼是詐騙，太陽花學運是反黑箱不是反服貿，當時太陽花學運，主要訴求是通過兩岸協議監督條例後，才開始規範貨貿與服貿。民進黨執政快8年，只有民進黨不想通過的法律，沒有民進黨不能通過的法律，當時太陽花學運的結論是「兩岸協議監督條例」。

賴清德提問，服務貿易協定在10年前的太陽花學運中擋掉，台灣的經濟才有動能，不僅立足台灣、佈局全球，還行銷全世界，這幾年來台灣經濟持續不斷成長，股市屢創新高，台灣經濟體已經成為世界第21大經濟體，在這個時候，不管是侯友宜或柯文哲都重提10年前失敗的政策，要重啟服貿，請問目的何在？難道要把台灣再度鎖進一個中國的市場嗎？這難道對台灣經濟發展有利嗎？對台灣社會不會帶來衝擊嗎？

另外，賴清德也提問，在能源轉型方面，兩位過去擔任市長的時候，通通都說沒有核安、沒有能力處理核廢料都不應該用核電，可是現在卻不約而同，說核電廠都要延役；同時兩位提出的能源政策裡面，核電要佔到10%以上，這樣要蓋到核8，請問要蓋在哪？核廢料又要怎樣處理？

柯文哲回應，剛才賴副總統又示範了一次什麼是詐騙，太陽花學運是反黑箱不是反服貿，當時太陽花學運，民進黨跟場外那些學生答應要通過兩岸協議監督條例後，才開始規範貨貿與服貿。民進黨執政快8年，只有民進黨不想通過的法律，沒有民進黨不能通過的法律，當時太陽花學運的結論是「兩岸協議監督條例」，這要搞清楚。

「你又說人家推動服貿，我什麼時候推動服貿？」柯文哲表示，這是從陸委會網站上面抄下來的，果然沒有多久陸委會就把那段拿掉了，陸委會也說要先通過「兩岸協議監督條例」，之後再通過貨貿與服貿，質疑「你要不要回去先把陸委會那幾個處理一下？」

至於核電問題，柯文哲認為，大家還是要誠實面對這個問題，因為台灣半導體工業已經超過GDP20％，很不幸卻高耗電，而他當過17年台大加護病房主任，是台灣重症醫學曾經的最高權威，的確沒辦法寫核災應變計畫，但過去20年來，核電廠安全性確實有提高，核廢料長期處理確實有困難，但40年內是可以處理的；因此，他坦言，要誠實的跟老百姓說，國家困難就是這樣，能怎麼辦？走在馬路上也會被車撞，難道就永遠不上馬路嗎？

ET快訊
快訊／辯論會稱「中華民國是否帶來災難」　賴清德認口誤
年輕人罹癌變多！醫曝7大關鍵因素　一堆人中了
15歲少女大出血送醫！　竟是男友連2天%%太激烈
他看辯論會一堆人「問A答B」傻眼！　網狂酸：台式辯論啊
最老開到70歲！職業駕駛年齡上修「政策總體檢」
喊話柯文哲加入「新台灣政治改革運動」　侯友宜：有志之士一起拚
賴清德稱「中華民國帶來災難」　侯辦轟「失言」：不屑參選總統？
獨／拿博恩5萬外送員找到了　女兒凌晨證實「我媽沒過世」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜喊加入「新台灣政治改革運動」　柯文哲直言：製造棄保

快訊／辯論會稱「中華民國是否帶來災難」　賴清德承認口誤

封關民調預估賴蕭配贏50萬票　賴清德：目標還沒達到

快訊／柯志恩大罵賴清德「笨蛋！」　批老家違建已是誠信問題

侯友宜記者會反控抹黑　民進黨：證據確在，掀開侯友宜的暗黑面紗

快訊／朱立倫辯論會閉目養神　賴清德緩頰：也許有點累啦

新竹農地是父對兒的愛　柯文哲曝哽咽原因：想不到15年後變攻擊目標

「堅定改革之路！」　柯文哲喊話：強化民主核心價值把國家贏回來

台灣「軍事洩密」近年平均判刑1.5年　柯文哲轟：哪門子的法律？

喊話柯文哲加入「新台灣政治改革運動」　侯友宜：有志之士一起拚

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

校外警察、89聚集 學生：做錯的不是我們｜20231229 ET午間新聞

小貓跳躍醞釀老半天...　瞬間跌落把歐告嚇醒XD

IU初訪HYBE嚇壞「資本的力量？」XD　被SUGA「狂翻舊帳」笑：能講到40歲

桃園某購物中心火警！網傳手扶梯火舌狂竄　如「暖爐」燃燒畫面曝

稱吳思瑤「50歲絕子絕孫」楊志良：我說的是事實

侯友宜喊加入「新台灣政治改革運動」　柯文哲直言：製造棄保

快訊／辯論會稱「中華民國是否帶來災難」　賴清德承認口誤

封關民調預估賴蕭配贏50萬票　賴清德：目標還沒達到

快訊／柯志恩大罵賴清德「笨蛋！」　批老家違建已是誠信問題

侯友宜記者會反控抹黑　民進黨：證據確在，掀開侯友宜的暗黑面紗

快訊／朱立倫辯論會閉目養神　賴清德緩頰：也許有點累啦

新竹農地是父對兒的愛　柯文哲曝哽咽原因：想不到15年後變攻擊目標

「堅定改革之路！」　柯文哲喊話：強化民主核心價值把國家贏回來

台灣「軍事洩密」近年平均判刑1.5年　柯文哲轟：哪門子的法律？

喊話柯文哲加入「新台灣政治改革運動」　侯友宜：有志之士一起拚

電梯裡有人放屁　阿金聞一聞「下秒眼神直盯對方」：抓到你了

侯友宜喊加入「新台灣政治改革運動」　柯文哲直言：製造棄保

曝光「恐嚇李善均共犯朴女」照片！百萬YTR出手公審　3萬人怒響應

估單日兩萬人確診！年輕人染疫後1症狀　中醫也有感

快訊／辯論會稱「中華民國是否帶來災難」　賴清德承認口誤

丹妮婊姐「B到E」曝求F被拒！後悔喊貪心點　醫揭3點：別追巨乳

攻頂瑞士少女峰「必看7景點」！觀景台360度看銀白世界　冰河在眼前

封關民調預估賴蕭配贏50萬票　賴清德：目標還沒達到

小商人曝光「割喉案宣傳車成品」：選舉時期幫掛看板很正常吧

婚禮儀式太多！印度新娘結婚「結到睡著」　新郎1舉動暖翻網

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

政治熱門新聞

外送員女兒背景曝光！調酒師轉戰立委

普二代游淑慧、徐巧芯參選為基層

怒轟綠不實攻擊妻女！　侯友宜激動「我看不起你們」：是可忍孰不可忍

國民黨內參／侯康15縣市領先賴蕭　酸民眾黨民調「有很大落差」

柯文哲辯論會主攻賴清德　開酸：你曉不曉得你外號叫賴功德？

辯論下午登場　侯配戴國旗徽章、賴藍西裝亮相

國民黨內參民調「侯康」仍老二！　藍綠差距曝光

柯文哲辣問「剛連任又出來選」　侯友宜：因為民進黨卡新北建設

侯友宜問支不支持廢死　柯文哲：不執行死刑就「終身監禁」

賴清德稱「中華民國帶來災難」　侯辦轟「失言」：不屑參選總統？

狂被追問回家有愛愛嗎？徐巧芯怒戰鄉民

被侯友宜無視⋯柯文哲笑「他沒問我」

快訊／談新竹農地突語塞哽咽　柯文哲嘆人生「無法符合爸爸期望」

LIVE／唯一一場總統辯論會下午2點登場　賴、侯、柯正面交鋒

更多熱門

相關新聞

賴清德嗆炒地皮還敢談居住正義　侯友宜怒：99個門牌都合法繳稅

賴清德嗆炒地皮還敢談居住正義　侯友宜怒：99個門牌都合法繳稅

2024總統大選唯一一場總統電視辯論會，今（30）日登場，候選人交互詰問環節，民進黨總統候選人賴清德提問時酸，「侯友宜你神通廣大！」一間房子申請九十九個門牌，跟學生索取高額租金，又去新北炒地皮，連基本迴避都做不到，何來談居住正義？侯友宜表示，從頭都是合法繳稅，什麼99個門牌，都是合法的啊！

賴清德：高端沒有任何弊端

賴清德：高端沒有任何弊端

侯友宜：民進黨8年不廢掉ECFA　以前講糖衣毒藥「現在當補藥」

侯友宜：民進黨8年不廢掉ECFA　以前講糖衣毒藥「現在當補藥」

柯文哲辣問「剛連任又出來選」　侯友宜：因為民進黨卡新北建設

柯文哲辣問「剛連任又出來選」　侯友宜：因為民進黨卡新北建設

侯友宜問廢死　賴清德談馬時代簽訂兩公約：中央與地方必須共同面對

侯友宜問廢死　賴清德談馬時代簽訂兩公約：中央與地方必須共同面對

關鍵字：

2024總統2024柯文哲服貿2024賴清德核能

讀者迴響

熱門新聞

快訊／博恩「被認定是壞人」崩潰了：怎面對這世界！

運將撿屍爛醉正妹　拉下內褲驚見「多一根」

小商人證實「小鬼非屬任何社團」：保他的就處理

國三乾兄妹惡行早就被寫進書中！

拿博恩5萬外送員找到了　女兒：我媽沒過世

貴婦包養紅牌男模　性愛契約「1周5次」

富邦悍將也換總教練　陳金鋒接棒

割頸「乾哥」1日3餐菜單曝光　網看傻：吃得比我好

林采緹跑趴穿超辣！

2024元旦迎天赦日！趨吉避凶法一次看

桃園女淫師性侵小六男童　教育局：終身不得聘任

女狼師4度性侵國中小男友　辦公室成砲房…下場超慘

「4生肖」2024犯太歲！命理師曝做錯1細節會衰整年

博恩挨轟造假發聲反擊了：是我被騙！

護妻狂魔3大星座男！Top 1永遠挺老婆

更多

最夯影音

更多
2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人
張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面