賴清德疑「重啟服貿目的何在？」　柯文哲駁：太陽花學運是反黑箱

▲民眾黨總統候選人柯文哲出席辯論會 。（圖／民眾黨提供）



記者詹宜庭／台北報導

總統辯論會進行至第三階段候選人交互詰問部分，對於民進黨總統候選人賴清德問及「民眾黨總統候選人柯文哲重啟服貿的目的何在？」柯文哲回應，剛才賴清德又示範了一次什麼是詐騙，太陽花學運是反黑箱不是反服貿，當時太陽花學運，主要訴求是通過兩岸協議監督條例後，才開始規範貨貿與服貿。民進黨執政快8年，只有民進黨不想通過的法律，沒有民進黨不能通過的法律，當時太陽花學運的結論是「兩岸協議監督條例」。

賴清德提問，服務貿易協定在10年前的太陽花學運中擋掉，台灣的經濟才有動能，不僅立足台灣、佈局全球，還行銷全世界，這幾年來台灣經濟持續不斷成長，股市屢創新高，台灣經濟體已經成為世界第21大經濟體，在這個時候，不管是侯友宜或柯文哲都重提10年前失敗的政策，要重啟服貿，請問目的何在？難道要把台灣再度鎖進一個中國的市場嗎？這難道對台灣經濟發展有利嗎？對台灣社會不會帶來衝擊嗎？

另外，賴清德也提問，在能源轉型方面，兩位過去擔任市長的時候，通通都說沒有核安、沒有能力處理核廢料都不應該用核電，可是現在卻不約而同，說核電廠都要延役；同時兩位提出的能源政策裡面，核電要佔到10%以上，這樣要蓋到核8，請問要蓋在哪？核廢料又要怎樣處理？

柯文哲回應，剛才賴副總統又示範了一次什麼是詐騙，太陽花學運是反黑箱不是反服貿，當時太陽花學運，民進黨跟場外那些學生答應要通過兩岸協議監督條例後，才開始規範貨貿與服貿。民進黨執政快8年，只有民進黨不想通過的法律，沒有民進黨不能通過的法律，當時太陽花學運的結論是「兩岸協議監督條例」，這要搞清楚。

「你又說人家推動服貿，我什麼時候推動服貿？」柯文哲表示，這是從陸委會網站上面抄下來的，果然沒有多久陸委會就把那段拿掉了，陸委會也說要先通過「兩岸協議監督條例」，之後再通過貨貿與服貿，質疑「你要不要回去先把陸委會那幾個處理一下？」

至於核電問題，柯文哲認為，大家還是要誠實面對這個問題，因為台灣半導體工業已經超過GDP20％，很不幸卻高耗電，而他當過17年台大加護病房主任，是台灣重症醫學曾經的最高權威，的確沒辦法寫核災應變計畫，但過去20年來，核電廠安全性確實有提高，核廢料長期處理確實有困難，但40年內是可以處理的；因此，他坦言，要誠實的跟老百姓說，國家困難就是這樣，能怎麼辦？走在馬路上也會被車撞，難道就永遠不上馬路嗎？