被臉書廣告騙近9萬！　新娘結婚當天被迫親自下廚

▲新娘在臉書上誤信詐騙婚佈公司，婚禮當天開天窗，只能自己接待賓客和下廚。（圖／取自中國報）

圖文／CTWANT

許多人都會期待能在親朋好友的祝福下完成終身大事，於是便希望整個婚禮流程能規劃完善，給自己與家人們留下難忘回憶。不過在馬來西亞有一對新人在臉書上訂購婚禮配套方案後，婚禮當天業者卻未到場佈置，才驚覺墜入騙局，在婚禮開天窗之際只能親自善後，總共損失1萬3200令吉（約台幣8萬7千元）。

根據《中國報》報導，在馬來西亞有一個新娘誤信臉書上的婚禮配套廣告，結果婚禮當天婚佈公司卻未出現，無奈之下新娘與家人們只能親自下廚與接待賓客，辦完婚禮才向警方報案。

仁保警區主任胡昌福警監表示，受害者是在今年4月被廣告吸引，在6月17日到8月30日期間，向一家公司匯了3次款項，分別是2780令吉（約台幣1萬8345元）、5554令吉（約台幣3萬6656元）以及4954令吉（約台幣3萬2696元），過程中對方有向她推薦配套，包括婚紗、招待賓客桌椅以及自助餐等，不過期間都未曾與負責人見面，直到婚禮當天才發現受騙。

馬來西亞警方目前根據刑事法典420條文調查此案，並同時向大馬公司委員（SSM）調查該公司的背景及資料，希望不要再有更多受害者出現。

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