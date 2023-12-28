跨年夜打工5hrs賺2千還供宿　劍湖山：攏是假的！別被騙

▲雲林劍湖山世界遊樂園中午於官方臉書貼文澄清。（圖／翻攝自Facebook／劍湖山世界）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣劍湖山世界遊樂園跨年夜是全台唯一於摩天輪架設高空煙火施放晚會，每年均湧進數萬人齊聚倒數。昨（27）日開始有民眾在地方臉書社團《斗南人（讚）出來》貼文，應徵園區內活動現場管理人員，並開出薪資2千元及免費住宿優渥條件，吸引不少民眾留言「＋1」。但今劍湖山世界證實，該貼文為詐騙，呼籲民眾不要受騙上當。

自昨日開始地方臉書社團出現兩篇徵人貼文，「急徵求活動現場管理人員，2024雲林跨年煙火。職缺：場地維護人員（25~45歲）、內容：維護現場秩序與發放水或螢光棒等等、地點：劍湖山摩天廣場前、時間：19：30-00:30、薪資：2000、無經驗可，有心想做者可來詢問.當天員工可面（免）費住宿喔。」內文陳述逼真，甚自有斗南地區的民防隊員留言表示可以協助。

▲雲林劍湖山世界遊樂園雲林劍湖山世界遊樂園遭冒名徵招工讀生。（圖／翻攝自Facebook／斗南人（讚）出來）

今日中午12時35分，劍湖山世界遊樂園於官方臉書發出公告「劍湖山世界官方僅在104及1111等求職平台徵才，如欲應徵地方社團的劍湖山跨年臨時人力請務必小心」，並表示並未委託私人上網徵招工讀生。

警方依貼文形式研判，應為詐取民眾帳戶與個人資料；斗南警分局偵查隊隊長林欣期表示，該招募員工貼文，經詢劍湖山世界表示，該公司僅在104及1111等求職平台徵才，本貼文並非該公司所發，提醒民眾不要受騙上當。

▲斗南警分局偵查隊隊長林欣期前往貼圖下方留言呼籲民眾切勿相信受騙。（圖／翻攝自Facebook／斗南人（讚）出來）