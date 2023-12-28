老師將婚禮辦在幼稚園！伴娘伴郎都是學生　網：最純真的祝福

記者廖翊慈／綜合報導

浙江一對新人26日在任教的幼稚園舉行婚禮，學生們穿著紅色衣服，舉著迎親牌、抬著小花轎，一同慶祝，甚至連伴娘、伴郎都是班上學生。有孩子的家長指出，兩位老師的目的是為了讓孩子們感受傳統文化的氛圍，大讚十分用心。

▲▼孩子們穿著紅衣、舉著迎親牌、抬著小花轎。（圖／翻攝自微博）

據《中國新聞網》報導，12月26日，浙江寧波。幼兒園兩名老師結婚，把婚禮辦到了幼兒園裡面，孩子們參加了婚禮的儀式部分，他們各個都穿著紅色的衣服，有的舉著迎親牌，有的「抬小花轎」。新娘在所帶班級完成出閣禮，鳳冠霞帔地等待新郎來接親。

▲▼婚禮過程中不忘與孩子們一起玩樂。（圖／翻攝自微博）

有孩子的家長表示，「幼兒園的小朋友有的包喜糖，有的剪窗花，有的佈置「新房」，還有負責「騎婚車」（以兒童腳踏車代替），從工作人員到伴娘伴郎都是孩子們，這是幼兒園的活動，給孩子感受寧波傳統文化，別具教育意義。」

相關影片引起網友熱議，「好有意義啊！小朋友會終生難忘」、「寓教於樂，傳承弘揚傳統文化，真棒」、「原來是中式傳統婚禮，這個創意可評全年最佳」、「她一定很愛她的學生」、「孩子的祝福肯定是最純真善良的」、「不得不說，這些歡呼才是最誠心誠意的祝福」。