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「公務圈有病」！妹子曝同事8大惡行　同行狂點頭：神經病真的多

女網友抱怨公家機關的職場環境很不友善，身邊充斥著許多懷揣惡意的同事及主管。（示意圖／翻攝自pexels）　

▲不少人努力準備國考只為了踏入公職窄門。（示意圖／翻攝自pexels）　

圖文／CTWANT

許多人想擠進公家機關工作就是為了捧「鐵飯碗」，除了工作穩定之外，福利、薪資都有一定水準，不過有時當了公務員才發現理想與現實不同。就有一名女網友抱怨，成為公務員後才發現，職場環境極不友善，讓她忍不住怒轟「公務圈真的有病！」

該名女網友在Dcard以「公務圈真的有病」為題發文，表示在公家機關工作的日子很難熬，因為身邊充斥著「有病人類」，像是說話苛薄、言語貶低、愛嗆聲、愛取笑他人是白痴、愛裝作精明能幹、亂推工作、把黑說成白、惡意曲解他人原意等，其中又以上級機關的職場亂象最為嚴重，「這些重症病患集中出現在中央及地方政府。」

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貼文曝光後，釣出不少同行吐露心聲，「比鬼屋還可怕」、「我現在就在雙北，真的遇到愛貶低、諷刺別人的人，感覺這類人當上主管會是災難」、「真的！！我在新北地院也是...蠻多都是有點自以為是的態度跟你說話，我也不懂在高傲什麼」、「現在機關真的很常遇到喜歡諷刺人、講話帶刺的同事，有時候只是打電話要溝通事情，到最後他們都會用一種『你確定？你要不要聽聽自己在說什麼』的方式來諷刺你」、「有的阿姨就是那種自我意識強烈，不然就是自以為的優越感，真的是超無解，可能官僚體系也沒什麼樂趣吧，唯一樂趣揶揄嘲諷、訂團購」、「我在外面晃了幾年，公務圈神經病真的多。」

也有人認為，職場生態全都大同小異，「其實在哪裡都差不多」、「這就是出社會，不只出現在公務圈唷」、「這不侷限在公部門吧，社會上什麼人都有。」

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