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用「醬」結合料理解鄉愁　憶霖贈慰問金送愛相挺

▲憶霖美味醬料與媽媽準備越南料理，蹦出新滋味團聚解鄉愁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲憶霖美味醬料與媽媽準備越南料理，蹦出新滋味團聚解鄉愁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

元旦前夕，憶霖企業總經理林家如等人特地前往雲林家扶中心，不僅捐贈20萬元慰問金，更與新住民媽媽溫馨相聚，使用憶霖美味醬料與媽媽們一同準備越南料理一解鄉愁。雲林家扶由廖志文主任代表接受並回贈感謝狀，謝謝憶霖溫暖相伴。

新住民阮氏雪水等5位媽媽與憶霖總經理林家如、黃旭誠協理及林新傑經理製作越南的家鄉味，將麵包切開刷上憶霖的黃芥末醬及番茄醬，再包進肉片、泡菜、香菜、小黃瓜～，滿滿台式風味越南法國麵包，也分享從越南來台灣到站穩腳步的故事，熱鬧展開一場溫馨私廚餐對話聚會。


憶霖企業總經理林家如說，將「安全、美味、創新、方便、健康」五大精神，來生產醬料分享給服務家庭，尤其胡椒粉搭配上越南平民美食-越南涼粉最是對味。讓這五位新住民媽媽感覺就像是重現記憶中家鄉小吃，而炸春捲沾上甜蜜蜜的糖醋醬後讓人一口接著一口不停歇，越南法國麵包搭配上鮮豔的黃芥末醬看起來更加的美味，在這蹦出越南料理新滋味。

雲林家扶督導歐厚成指出，阮氏水雪媽媽已多年沒有回到越南，新的一年即將開始，品嘗到結合蕃茄醬的越南春捲讓媽媽感覺就像是回到故鄉，也覺得在憶霖番茄醬提味下越南春捲更添風味；還有抹上芥末醬麵包都是多層次的新鮮感，真是感謝憶霖在這季節會想到嫁到台灣的新住民媽媽們，讓我們用醬料可以做出更多融合混搭的料理，陪伴我們在第二個故鄉繼續走下去。

憶霖企業在雲林設廠多年來，從未忘記生長孕育的故鄉雲林，也關懷雲林經濟弱勢家庭盡份力量，給與家扶媽媽們更多的支持與鼓勵。雲林家扶廖志文主任謝謝憶霖企業的陪伴家扶媽媽做家鄉口味料裡，還帶來20萬元的春節慰問金讓扶助家庭能夠過好年，也贈送給家庭各式醬料，鼓勵家庭能夠不畏風雨持續前行，讓家庭能夠在新的一年有好的開始與能量往前邁進。

►聽Podcast #我在案發現場

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