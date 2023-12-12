環球科大末代心願樹「星願心願 Wish Forever」　集500聖誕禮傳愛

▲2023年「星願心願」環球幼兒園心願樹活動，各界愛心匯集500份聖誕禮物，舉辦隆重捐贈儀式並捐贈家扶10萬元助學金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學明年熄燈，18年來為持續雲林家扶學童帶來聖誕幸福，最後的2023年「星願 心願 Wish Forever」環球幼兒園心願樹活動，在各界愛心匯集500份聖誕禮物，舉辦隆重捐贈儀式並捐贈家扶10萬元助學金，由雲林家扶陳燦勲主委與廖志文主任代表受贈，為家扶學童在聖誕節前夕送上幸福。

環球科大前董事長許淑敏指出，18年來心願樹苗已成年，我們將創造另一個新起點，以全新面貌延續「心願樹」的幸福精神。許淑敏說，「心願樹」是愛的延續、愛的傳承，特別以個人名義捐贈雲林家扶10萬元助學金，來幫助經濟弱勢的學子。同時特別準備雪白聖誕樹，贈送給遠從馬來西亞前來參與盛會的樂樂讀書中心蘇麗瑩院長，與家扶陳燦勲主委將環球心願樹精神傳遞在馬來西亞，讓助人的愛無遠弗屆、永不止息。

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馬來西亞樂樂讀書中心蘇麗瑩院長表示，貧窮往往限制了家扶學童對幸福的想像，聯合國永續發展目標SDGs的第一項目標就是終結貧窮，如今發揮愛心募集心願禮物，幫助家扶孩子們圓一個幸福的夢，帶給弱勢孩童對未來的憧憬與期待，這是我們身為地球公民的社會責任與使命。

雲林家扶主委陳燦勲與主任廖志文深深鞠躬感謝，隨即與許淑敏前董事長、馬來西亞樂樂讀書中心蘇麗瑩院長將500份心願禮物送上幸福專車，載送到雲林家扶將幸福禮物送到小朋友手中，成長茁壯的環球心願樹「星願 心願 Wish Forever」，亦將成為所有環球人、捐助人與家扶學童愛心傳唱，心願 星願閃耀光芒，幸福永流傳。

▲環球科技大學明年熄燈，18年來為持續雲林家扶學童帶來聖誕幸福，今日舉辦2023年「星願 心願 Wish Forever」環球幼兒園心願樹活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）