台東移民節暨國際移民日登場　饒慶鈴籲相互尊重包容

▲台東移民節暨國際移民日在17日在享溫馨3樓國際廳舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣年度盛事之一「移民節暨國際移民日活動」是新住民家庭年年企盼的重要活動，台東縣政府在17日在享溫馨3樓國際廳舉辦。

縣長饒慶鈴提到，縣府近年來致力於結合各方資源，並積極爭取中央部會資源，再加上透過與民間團體與相關單位跨機關合作方式，持續推動新住民照顧措施不遺餘力。不論是本地或是移居來到台東，只要是生活在台東這塊土地的人們，期盼大家能夠相互尊重及包容，一同打造幸福家鄉、綻放多元風華。

依內政部移民署統計，目前在台新住民逾58萬人，台東約有4,600人。縣府每年辦理國際移民日及新住民嘉年華等活動，持續召開新住民聯繫會議，瞭解實際生活處境及服務需求；設置新住民家庭服務中心，包含在池上鄉成立新的新住民社區服務據點，全縣共5處據點，提供就業資訊、心理與法律諮詢、家庭增能支持、多元學習課程等。

縣府民政處指出，為使民眾更加重視並瞭解新住民議題，縣府配合12月18日「國際移民日」，自101年起已連續12年辦理慶祝活動。為了讓全縣新住民能安心到場歡慶，安排三輛免費接駁車，讓偏遠地區新住民至接駁點搭乘。現場除多元文化美食圍爐歡聚，也提供精美留影照相區，以及「現場相印」活動，可將拍攝畫面印製成照片，留下溫馨回憶；同時提供專屬明信片及寄送服務，可藉由手寫明信片傳遞溫暖與祝福給家鄉親友。

活動現場有大陸、越南、印尼、菲律賓等各國新住民演出，穿著原生國家服飾表演母國文化節目，亦邀請「舞夢砂城國際藝術舞團」及「水精靈民族舞蹈團」帶來異國風情表演節目，使活動現場充滿濃濃異國風。