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慶耶誕　移民署桃園站邀新住民手作「越式蚵仔煎」宣導反賄　

▲移民署桃園站邀新住民手作「越式蚵仔煎」宣導反賄　

▲移民署桃園站邀新住民手作「越式蚵仔煎」宣導反賄。（圖／桃園站提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

聖誕節前夕，移民署桃園市服務站宣導防範非洲豬瘟及反賄選，舉辦新住民家庭教育暨法令課程，邀請越南新住民阮玉鶯分享跨國婚姻家庭的經營秘訣，並帶領學員手作越南版蚵仔煎「越南煎餅」。桃園市服務站主任黃英貴表示，2024 1月13日總統、立委大選即將到來，呼籲新住民朋友把握手中神聖的一票，勇敢檢舉賄選拿獎金。

移民署桃園市服務站11日指出，佳節期間難免會贈送親朋好友禮品，然而國際間非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，請新住民朋友入境時勿攜帶含肉食品，也提醒家鄉親友，不要郵寄(快遞)肉品或含肉類加工食品來臺，違規者將處以高額罰款。

▲移民署桃園站邀新住民手作「越式蚵仔煎」宣導反賄　

近期查獲從泰國、大陸攜帶肉鬆蛋捲入境的違規案件增多，除了火腿、香腸、臘肉等肉品禁止帶回臺灣，肉鬆蛋捲、火腿月餅、雞仔餅等內餡有肉的糕餅點心也禁止輸入，一旦查獲，第一次就開罰20萬，第二次罰100萬元，切勿因一時疏忽而承受高額罰款。

在家庭教育課程中，阮玉鶯女士結婚來臺10多年，以過來人的經驗，建議學員們與另一半要養成每天互相傾訴的習慣，花時間互相關懷及溝通，彼此感情才會長長久久。課程期間，阮玉鶯帶領學員手作「越南煎餅」，越南煎餅是越南的經典小吃，相當於臺灣蚵仔煎，不同臺灣蚵仔煎有加蛋，越南煎餅則沒有加蛋，而是加入薑黃粉，使外皮呈現鮮豔金黃色，內餡有豆芽菜、小黃瓜、蝦子、瘦肉，捲起煎餅後配上生菜，沾點用魚露、糖、醋特調的醬料，吃起來清爽又帶有酸甜滋味。

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