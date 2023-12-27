2023十大新住民重大新聞徵選結果出爐　靜宜大學舉行發布會

▲賽珍珠基金會2023全國十大新住民重大新聞徵選發布會27日上午在靜宜大學舉行。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

賽珍珠基金會2023全國十大新住民重大新聞徵選發布會，27日上午在靜宜大學舉行，由9位專家學者擔任評審委員，從37件今年度新住民重要新聞選出前10名，第一名為政策類「入出國及移民法修正三讀 兼顧移民人權及社會安全」；第二名「師鐸獎得主貢寮國小新校長楊小梅 全台首位新住民校長」；第三名則是「空中英語教室創辦人彭蒙惠，深耕台灣逾70年終成正港台灣人總統親交護照」。

今天活動由財團法人台北市賽珍珠基金會、靜宜大學、相信光投資公司共同主辦，以今年度新住民的政策、教育、就業與貢獻影響力等方向作為評審標準，剖析新聞意義及對社會的影響，從上千則新聞中遴選出37件新住民新聞，再從中選出前10名。

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根據票選結果，第一名政策類「入出國及移民法修正三讀 兼顧移民人權及社會安全」，九位評審全都選入前20名，是歷年評選中最具共識的重要新聞；第二名與第三名分別為「師鐸獎得主貢寮國小新校長楊小梅 全臺首位新住民校長」，以及『「空中英語教室」創辦人彭蒙惠，深耕台灣逾70年終成「正港台灣人」總統親交護照』，體現出新住民族群在台灣，生根與深耕日顯開花結果。

賽珍珠基金會榮譽董事長尤英夫表示，做為第一個專注照顧新住民及其子女福利的賽珍珠基金會，為了提高社會各界對新住民族群的重視和支持，每年特別舉辦十大新住民重大新聞發布會，從新聞脈絡觀察出，國家對他們的重視，社會對他們的關懷支持，而且也可看出他們展現出色的成績與技能。

主辦單位相信光投資股份有限公司陳國定說，在台灣奉獻超過一甲子，堪稱台灣三代人共同英語老師「空中英語教室」創辦人彭蒙惠，正式成為台灣人，總統更親自送中華民國護照給彭蒙惠，感謝她對台灣超過70年的貢獻。這不僅是融入更是帶領台灣的教育，可說是台灣邁入多元共融社會的重要里程碑。

靜宜大學校長林思伶表示，新住民子女在臺灣學生總數近30萬人，在各級學校中佔比達7%，是台灣未來的主人翁，靜宜大學秉承天主教利他與關懷弱勢精神，透過各項課程、活動及社會服務，致力於促進新住民適應臺灣的生活與文化，及與本地社區交流與共融。

▲靜宜大學校長林思伶。（圖／記者白珈陽攝）

社會工作與兒童少年福利學系主任劉鶴群表示，媒體裡的新住民已逐漸自主自立，在各領域嶄露頭角、發光發熱，令人振奮新聞，2023年「首位新住民校長楊小梅」，投入教育工作獲得肯定；新住民逐漸擺脫父權社會的附屬品，成為自己及這個社會的主人，靜宜大學的系友林麗蟬立委、麥玉珍理事長就是最好的例子。

總評委鳳凰藝能總經理趙善意指出，台灣新住民、新二代人口已經超過1百萬人，2023年度的新聞評選中顯見，相比數年前以負面事件受關注，新住民在台灣的社會正向影響力正在快速提升。