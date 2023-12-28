回家投票！高鐵「再加開4班車」12／30開賣　擴大自由座運能

▲高鐵在大選的疏運期間再加開列車。（圖／高鐵公司提供）

記者李宜秦／台北報導

2024總統大選即將於明年1/13登場，台灣高鐵公司宣布疏運期間（1/12-1/15）再加開4班次列車（南下3班、北上1班），總計4天提供719班次列車的旅運服務，加開班次將於12/30凌晨零時起開放購票。

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▲高鐵2024選舉疏運期間，再加開4車次。（圖／翻攝高鐵官網） ※點圖放大

高鐵公司表示，旅客可利用台灣高鐵「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、網路訂票系統、高鐵合作之便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票，以節省寶貴時間。

高鐵於選舉疏運期間，共加開95班次列車（南下44班，北上51班）總計4天提供719班次列車的旅運服務；購買對號座車票的旅客，可預先透過高鐵企業網站首頁公告之「疏運期銷售資訊」，提早規劃行程並避開「熱銷車次」集中時段，於到站前先完成購/取票，確保行程順暢。

另高鐵選舉疏運期間特別擴大自由座運能，投票日前夕1/12的15至22時、1/13投票當日7至12時的南下，以及1/14收假日13至21時的北上，上述時段行駛南港至台中間之區間列車，均配置8節自由座車廂（1~3車及8~12車）。

自由座旅客到站後，可透過車站內的旅客資訊系統，查詢各車次自由座車廂配置資訊，並配合站務員引導，依序乘車，各站也將加派人力，協助旅客順利乘車。