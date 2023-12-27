侯友宜首度證實「曾找韓國瑜當副手」　非常期待郭台銘歸隊

▲侯友宜首度證實曾找韓國瑜當副手，但對方婉拒。（圖／記者翁伊森翻攝、林敬旻攝）

文／中央社

國民黨總統候選人侯友宜今天首度證實曾找國民黨不分區提名人韓國瑜當副手，但韓國瑜認為比較適合在不分區打拚而婉拒。另外，他也非常、非常期待鴻海創辦人郭台銘歸隊，懇請郭台銘能與大家攜手合作，讓中華民國更穩定安全。

侯友宜接受台視新聞「決戰2024台灣大未來」專訪時說，在藍白合瀕臨破局時，原本期盼韓國瑜能擔任副手，彼此有見面聊過，不過韓國瑜認為比較適合在不分區為國民黨打拚，韓國瑜擔任領頭羊角色也非常棒，這次國民黨是空前的團結，拚到底、拚到贏的決心不可能被動搖。

針對郭台銘整合情形，侯友宜說，郭台銘了解他們的心意，他懇請郭台銘能與大家攜手合作，讓中華民國更穩定安全。至於郭台銘出來機率多大，侯友宜說，他「非常非常期待」，郭台銘如果歸隊，對他們來說是很大助力。

至於民進黨近日質疑凱旋苑（前身為大群館）議題。侯友宜說，他在2018年第一次選舉時，民進黨就操作這個議題，他當時把所有發票都貼出來，這是合法建物、合法繳稅，絕無逃漏稅，當時還是文化大學拜託租給他們，要當成校園一部分。

侯友宜表示，2018選舉結束後，他們就跟文大解約，因為如果大家覺得給學生住這個不好，那就回歸市場機制，給物業公司管理；他們也不知道調整多少租金。

▼侯友宜表示，非常期待鴻海創辦人郭台銘歸隊。（圖／記者李毓康攝）