高速傳愛！高鐵啟動助學計畫　14年募款逾1.6億助弱勢學子

▲高鐵啟動助學計畫，協助弱勢學子就學。（圖／台灣高鐵）

記者李姿慧／台北報導

台灣高鐵自2010年起辦理「高速傳愛 助學計畫」，14年募款1.66億元幫助超過3萬名弱勢學子就學，高鐵公司今(27日)宣布，明年再度啟動募款，幫助全台「孩子的秘密基地」免費課輔班順利運作。

台灣高鐵今宣布，明年再度與「中華民國快樂學習協會」攜手合作，持續幫助全台「孩子的秘密基地」免費課輔班順利運作，1月1日起至3月2日活動期間，民眾可利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱或用手機掃描捐款信封上的QR Code等方式捐款，讓弱勢孩子放學後都能獲得生活上關懷與課業的指導，凡每月定期捐款500元或單筆捐款6千元，可獲「台灣高鐵造型毛巾袋組」。

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台灣高鐵董事長江耀宗與「中華民國快樂學習協會」名譽理事長吳念真今出席記者會，江耀宗表示，「高速傳愛 助學計畫」是高鐵持續推動的公益活動中，歷史最悠久的項目，這不只是企業社會責任與ESG承諾，更是高鐵公司深耕在地、永續關懷的具體實踐。

江耀宗表示，多年來透過各種不同的角度關懷孩子教育議題，因為他們相信，教育可以通向未來的無限可能，當台灣多數孩子享受開放多元學習環境時，更應該給予每一個孩子公平學習的機會與資源，這樣才能成就更加公益、美好的台灣。

▲高鐵啟動助學計畫，左為高鐵董事長江耀宗，右為中華民國快樂學習協會名譽理事長吳念真。（圖／台灣高鐵）

吳念真則指出，中華民國快樂學習協會自2013年成立以來，其宗旨就是要長期深耕，讓弱勢的小朋友有免費的課後輔導，在他們的成長過程中，有一盞「路燈」給予他們溫暖、方向，有機會迎向更好的人生。他也期盼各界能踴躍響應「高速傳愛 助學計畫」，用愛守護孩子們學習的「秘密基地」，陪伴下一代快樂成長。

高鐵公司表示，「高速傳愛 助學計畫」提供平台進行募款，14年來與台灣世界展望會、伊甸基金會、兒童福利聯盟文教基金會、社團法人台灣為台灣而教協會、中華民國快樂學習協會及中華民國唐氏症基金會合作，募得款項由合作單位統籌，累計募款超過1.66億元，已成功幫助超過3萬名清寒學子順利就學。

台灣高鐵公司為鼓勵旅客踴躍響應2024「高速傳愛 助學計畫」，讓高鐵不僅是交通運具，更藉由高鐵列車將愛無限傳遞，盼透過各界善款匯集，守護孩子們學習的「秘密基地」，迎向光明美好未來。