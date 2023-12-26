突召開臨時會！到大選投票日前1天　彰議員直呼：罕見

▲彰化縣議會將召開臨時會至大選投票日前一天。（資料圖／彰化縣議會提供）

記者唐詠絮／彰化報導

距離選舉投票日僅剩17天，各鄉鎮市民代議員總動員投入輔選，彰化縣議會官網今天在官網宣布將審定明年1月2日至12日議事日程，於本周四28日召開程序委員會到1月12日，到選前1天才結束，不少縣議員得知後都議論紛紛，對此議會秘書長林裕修表示，議長召集有重大議事提案待討論，外界無需過多臆測。

縣議會今日在官網po出，本會訂於112年12月28日起一連9天，至1月12日止，召開第20屆第6次程序委員會，審定第20屆第7、8次臨時會議事日程草案及審查縣府提案，不過就議會表定「暫定」行事曆期程，第6次程序委員會原定於2月26日(一)舉行。

目前擔任議會程序委員會委員、綠營議員莊陞漢質疑，程序委員會通常會在一星期前通知，手上也沒有任何相關資料、相當罕見；議員賴清美也說，彰化縣議會今年度第6次臨時會到上周五12月22日才閉會，大家才說「放寒假了、明年見」，沒想到才過3天就對外公布，也沒收到正式通知，並不知道為何決定的這麼倉促，不過既然是身為議員的監督職責所在，當然也要去參加。

不過林裕修強調，議長因有重大政務召集開會，縣府提的議案會在程序會前會整理好，開會原因不需要臆測太多。