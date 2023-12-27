▲Moly將原名改回來了。（合成圖／翻攝自Facebook／Molly 翎熹、Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

記者曾筠淇／綜合報導

Molly 翎熹去年將名字改為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」參選嘉義市議員，受到極大關注。不過Molly昨（26）日發文表示，她改名後，其實很討厭被叫「田議員」或是「田慎節」，因為這代表了台灣性教育與情感教育的失敗。如今就職滿一年，她也將名字改回「顏翎熹」，並允諾心中想推動的理念不會變。

Molly在臉書粉專「Molly 翎熹」上發文表示，去（2022）年12月25日是她成為議員的第一天，感謝這一年來，在工作上給予她支持的夥伴，以及當初投票給她、給她機會的每個人，「沒有你們，就沒有今天的我」。

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Molly表示，支持性專區是她的政見之一，很高興市府已經著手進行相關會議，要討論年底提出的性專區評估提案，不論結果如何，她都將繼續努力，關注這項議題。

接著Molly談到「田慎節」，她改名後，其實很討厭被叫「田議員」或是「田慎節」，因為當初參選的其中一個原因，就是覺得這樣的惡行罪不可赦，田慎節3字代表了台灣性教育與情感教育的失敗，因為不懂得尊重，所以用錯誤的方式對待他人，最終釀成悲劇。

Molly認為，性教育不只有生理構造，其中還包含的情感教育與自我認識，所以她明年想在嘉義推動情感教育繪本的親子導讀活動。另外，她也有意推動性教育講座「田盛節」，邀請專業講師，增進參與者的性愛知識。

最後Molly透露，她已就職滿一年，並從「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」這個名字畢業，改回原本的名字「顏翎熹」，雖然改名，但她心中想推動的理念不變，也期待未來有更多共同理解的人們加入，「並不是因為看見光，我們才往前走；而是因為往前走，我們才有機會看到光」。