爆乳「田慎節」提案設嘉市性專區　3大理由獲10議員連署支持

▲嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」。（資料照／記者翁伊森翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

嘉義市無黨籍議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」、電競直播主Molly 翎熹日前主張推動性專區，近日又在議會提案，請市府評估成立性專區之可能性，獲得10名議員支持，5日將送大會依二、三讀程序審議。她呼籲，推動性專區是性工作者、消費者及市府「三贏」。

嘉義市議會112年第2次定期會日前進行總質詢議程，議員「田慎節」針對選前主張的推動性專區，再次提出質詢，詢問嘉市為何至今仍無性專區？對此，市長黃敏惠回應，目前民眾仍無共識，仍需溝通。

「田慎節」又問，共識標準為何？若有市民反映設立需求，可透過何種管道反映？黃敏惠回答，施政以民意為依歸，市府會從民意代表、社團或基層去了解。

為此，「田慎節」在11月30日送出提案，請市府評估成立性專區的可能性，同時在臉書發文感謝「加上我，一共有超過十位的議員支持，謝謝大家的理解與看見，我會繼續努力！」

該議案獲得包括王浩、林煒軒、黃盈智、黃敏修、鄭光宏、李奕德、李忠曆、蔡坤叡、黃思婷、黃露慧等議員連署支持，可望12月5日第2次定期會閉幕前通過。若通過，市府各局處將進行研議。

「田慎節」表示，立法院2011年三讀通過《社會秩序維護法》修正案，規範縣市政府得自行規劃性交易專區，即希望性產業「特區化」，以有效管理性產業，並保障性工作者的權益。如今檯面下的違法性交易不勝枚舉，遍地都是，大家心照不宣，為何仍無法控管？

「田慎節」指出，自願從事的性工作者可能來自貧困或弱勢群體，飽受歧視和不平等，既無法如同一般勞工享有勞健保及完整的工作保障，連受到不平等剝削時，也無法尋求法律途徑的幫助，因為性工作者報案時，就已坐實了犯罪這件事。

「田慎節」認為，當性交易只能成為檯面下的非法交易時，其他犯罪行為也越容易參雜在其中，包括不合理的工時及薪資待遇、非人道的控制手段，甚至牽扯到移工。若遭到剝削的性工作者是外籍移工，他們往往害怕被遣返，加上語言不通，讓狀況更加嚴重。

「田慎節」呼籲，性產業內容多元，並不只侷限於性交易，在國外也有紅燈區帶動觀光的案例，產值可觀，更何況我國實際性工作者近1萬人，每年接待嫖客3000萬人次，年產值至少600億元，若成立性專區，不僅保障性工作者勞權，讓消費者有安全消費環境，市府也可收稅及方便管理，對性工作者、消費者及政府可謂是「三贏」。

至於市長黃敏惠提到的民意共識，「田慎節」也反問，「嘉義市民眾的支持度門檻需要達到多少，才能被稱為是高度民意？因此我也向市長提議，若是嘉義市民眾贊成成立性專區，歡迎寫信到市長信箱，抑或是我的陳情信箱，讓我們傾聽到更多民意，在推動合法性專區能有更實質的進展！」

▼市議員「田慎節」提案設性專區，並在11月30日送案，明天（5日）有望通過。（圖／取自臉書粉專／Molly 翎熹）