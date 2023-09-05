「公車乘客手機都響起！」嘉義地震搖好大　他直呼：有聽到地鳴

▲嘉義縣發生規模5.5地震。（圖／氣象局提供）

記者曾筠淇／綜合報導

稍早嘉義縣發生規模5.5地震，氣象局指出，這起地震觀測到最大震度為5弱，出現在嘉義市、嘉義縣民雄。對此，嘉義市議員「Molly 翎熹」隨即發文關心，「大家都還好嗎？」還有不少網友直呼，「台南超大」、「抖好大一下」。

今（5）日傍晚5時30分在嘉義縣新港鄉發生芮氏規模5.5地震，震央在嘉義縣政府東北方13.2公里處，深度8.5公里，屬於極淺層地震。

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根據氣象局測報資料，這起地震最大震度為5弱，出現在嘉義市、嘉義縣民雄；震度4級地區為雲林縣、台南市、彰化縣；震度3級地區為南投縣、高雄市、台中市、苗栗縣；震度2級地區為澎湖縣、屏東縣、花蓮縣、台東縣、新竹縣、桃園市；震度1級地區為宜蘭縣、新竹市、新北市。

稍早嘉義市議員Molly翎熹發文關心，「剛才地震上下搖得好劇烈，大家都還好嗎？」醫師陳志金也透過臉書粉專「Icu醫生陳志金」貼文直呼，「整台公車乘客的手機都響起！」

這次地震讓不少人相當有感，許多網友都在PTT、臉書上紛紛直呼，「很大力的搖晃著」、「我住嘉義，晃超級大」、「超大一下的地震，頭暈」、「原來剛才覺得在搖，是真的」、「台中好大」、「嘉義一直晃」、「嘉義超大」。也有網友表示，「第一次收到警報，嚇到」、「先有地鳴，才有警報，才有地震」。