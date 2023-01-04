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專訪／媽反對從政！爆乳田慎節曝可愛理由　今年拚「第1次有獎勵」

▲▼ 。（圖／Molly授權引用）

▲Molly成功當選議員。（圖／Molly授權引用）

記者曾筠淇／採訪報導

實況主Molly翎熹改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」成功當選嘉義市議員，她提倡成立性專區，並以爆乳身材、南投性侵案獲得關注。《ETtoday新聞雲》日前舉辦「2022年度新聞人物」票選活動，Molly排名第九、獲得1萬3290票，她也接受本站採訪，分享參選議員的心路歷程。

【自認有正義感，卻沒想過會當選】

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Molly原先就活躍於網路，是活動主持、遊戲實況主，她受訪時透露自己本來就常與大家分享時事、對議題的想法，只是比較少公開發表在IG、臉書上。

談及參選動機，Molly表示她和小商人已經認識許久，2018年還有一起在立法院發鑰匙圈，其實對方早已問過她是否要參選？只是起初她以為是玩笑話，後來才知道是認真詢問，而自認有正義感的她，也決定參選，南投性侵案更是契機點。

不過，出生於傳統家庭的Molly表示，媽媽一開始得知她參選其實很生氣，主因是她當實況主時，喉嚨本來就不好，聲帶還動過手術，所以媽媽擔心她在議會問政要大小聲、無法負荷，「主要還是因為擔心我的喉嚨」，不過也讓她覺得有點可愛。

Molly在網路擁有超高聲量，不過她坦言當初其實很沒把握，反而覺得比較可能落選，「因為網路世界常常會是萬人響應、零人到場」，加上當時嘉義市有參選人過世、市長選舉延期，所以覺得投票率會較低。但她也直言，不管有沒有當選都是好事，沒當選也會有後續效應，當選就是把事情做好，「現在當選就是努力實行政見，不辜負大家的期待」。

▲▼ 。（圖／Molly授權引用）

▲Molly自認有正義感。（圖／Molly授權引用）

【性專區不是萬惡不赦】

Molly主要提出的政見有四，如下：

一、廟口酬神脫衣舞無罪化，並且列為傳統保護文化。

二、舉辦國際喝茶吃魚文化節，首屆稱田盛節。

三、嘉義市性專區設立。

四、滿18歲青年第一次成人禮，市政府補助紅包。

提及今年規畫，Molly說，性專區是比較大的目標，所以會先從18歲成年禮、田勝節的部分做起，同時也會蒐集未成年的性犯罪、性交易事件等相關資料，了解嘉義市目前情況、要如何設立性專區？經費來源為何？她會一步一步實行，盡力而為。

Molly也坦言，每項政見的達成難易度都不太一樣，「我會盡力去做、努力去做」，其中性專區也是她真的想要推動的，法案成立多年，卻一直沒有地方政府成立，除了需要契機點，也要民風開放，讓更多人認同，所以她期盼能透過大家的關注，讓更多人理解「性專區不是萬惡不赦」。

▲▼ 。（圖／Molly授權引用）

▲▼ 。（圖／Molly授權引用）

▲▼ 。（圖／Molly授權引用）

▲▼ 。（圖／Molly授權引用）

▲Molly提出四大政見。（圖／Molly授權引用）

【被敲碗簽名會！女粉1舉動感動她】

Molly改名後，全名共有16個字，但因為人氣太高，竟有網友留言要她辦簽名會，讓她直呼「感覺好像有點故意，難道是寫名字大挑戰？」不過她也說，目前沒有改名的打算，之後如果有別的機會再來改。

Molly受訪時也分享，其實她在當選之後，就有收到恐嚇、威脅訊息，要她注意一點；她也有收到IG私訊，竟有人要找她約炮。

不過參選也不是只有壞事發生，Molly說，她過去一直覺得自己的男粉絲比較多，結果選前之夜，竟有女生帶著氣球來支持她，上面印著她的照片，讓她覺得很感動；另外，她當選後發雞排謝票，前500名都能合照，想不到當時竟有男粉絲特地從台北到嘉義找她，還給排在500名內的民眾200元，說自己不要雞排，只是想合照。

事實上，Molly原先是遊戲實況主，也不時會Cosplay，當選以後，她直言很多議員都有斜槓身分，所以她仍會繼續當實況主、主持，也讓大家看到她的不同面向。每個議員都有自己的形象，不一定都是正經八百的，她會在每個職業、場所都展現專業，另外Cosplay也會繼續做，「喜歡的事情都會找到時間去做」。

▲▼ 。（圖／Molly授權引用）

▲Molly喜歡Cosplay。（圖／Molly授權引用）

【因外貌爆紅，以內涵獲肯定】

回顧爆紅史，Molly改名後，成為全台名字最長的市議員候選人，且因外貌受到關注。她之前在政見發表會上，先說自己推崇公民不服從及惡法非法，接著直言「如果影射我是口交惡徒，我將放棄法律追訴權，講田慎節無罪」，且用監察院的報告帶大家回顧這起在2020年9月掀起全國關注的南投性侵案。

Molly以2010年的翁奇楠命案為例，翁有綁架、強盜殺人等前科，假釋之後金盆洗手，卻被未成年少年廖國豪持槍射殺，「全台灣都知道，台中有個未成年少年叫廖國豪，開槍行凶，被法院判30年刑期確定，結果南投有高中生涉嫌性侵，但是名字不能講，這嚴重違反比例原則，難道青少年犯法，還要看他的家世背景、犯什麼罪，才能決定能不能講嗎？難道開槍殺人可以講，性侵不能講嗎？」

Molly更強調，在沒有明確的法律依據下，政府憑什麼對巴哈姆特論壇、PTT鄉民開罰？「自己的言論自己救，當口交惡徒成為事實，宣傳就是義務，田慎節這3個字不應該是佛地魔，或是You Know Who，3年前網路鄉民人人自危，害怕講田慎節會被國家機器罰6萬，3年過去了，這中間以及現在，請問台灣還有沒有下一個田慎節？」

當時，Molly的口條和具有建設性的內容，獲得網友一面倒狂讚，還有人直呼，政見句句都打進心坎裡，聽完很有感、忍不住眼眶泛淚。

▲▼ 。（圖／Molly授權引用）

▲Molly擁有高人氣。（圖／Molly授權引用）

【2022年度新聞人物】

嘉義市第一選區有不少老牌議員爭取連任，實況主「Molly 翎熹」改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」首次投入選舉，雖然這場選戰不好打，不過Molly最終仍順利當選，拿下2813票，得票率5.57%，排名該區第九。

湊巧的是，《ETtoday新聞雲》日前舉辦「2022年度新聞人物」票選活動，Molly獲得1萬3290票，同樣排名第九。對此，Molly直呼「真的很意外」，且剛好跟議員票選一樣排名第九，很感謝大家的支持，也請大家多多關注她提倡的議題，如果明年有舉辦類似活動，也希望能夠入榜，把想要宣揚的理念推廣出去；而且能與大家互動，她覺得是挺好的事情。

另外，除了政治方面的規畫，Molly也透露自己很喜歡柴犬，她今年想要領養一隻，不過名字還沒有想好，也要看最近有沒有機會。

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