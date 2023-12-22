寒流來！最美議員「低胸毛衣」甜笑自拍　粉絲暈爆：不冷了

▲寒流來，Molly低胸自拍照讓網友笑呼不冷了。（圖／翻攝自FB／Molly 翎熹）

記者鄺郁庭／綜合報導

寒流來襲，路上每個人都包緊緊，嘉義市無黨籍議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」21日晚上貼出自拍照，提醒網友小心不要感冒，使用電暖器等家電也要注意用電安全。照片中可見，她換上長袖毛衣，不過仍是開低胸的設計，令網友直呼，「要穿保暖點」、「謝謝茉莉議員，我們不冷了。」

「相信大家都已經感受到這一波寒流的威力了。」田慎節在粉專「Molly翎熹」表示，最近感冒的人變多了，呼籲網友除了到公共場所配戴口罩，也可以施打流感疫苗預防生病。她也提醒，氣溫驟降，很多人會用電暖器、電熱毯，「用電安全需要特別注意，避免電熱產品過熱燙傷。」

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最後，議員送上祝福和甜美自拍照，「希望大家都能平安快樂的迎接聖誕和跨年。」照片中可見，議員雖穿上白色貼身長袖毛衣，不過領口很低，加上她還戴了一條細項鍊，襯托胸前深溝更加引人注目。

照片一出，就有網友秒暈，「每天看到Molly的照片真是一種幸福，實在好甜」、「謝謝茉莉議員，我們不冷了……」、「謝謝議員，為了大家總是盡心盡力。」還有人忍不住「愛的說教」，「議員妳還這樣穿，要多包幾層，像肉粽一樣」、「外套穿起來，很冷！」「議座，妳也要注意保暖，身體健康才是最重要的。」Molly則親回，「我有穿兩件外套！」