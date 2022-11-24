嘉義爆乳候選人田慎節「2原因」被讚有料：比大多數人好太多

記者曾筠淇／綜合報導

嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」自參選以來受到極大關注，日前發表政見，還穿深V上衣大露事業線，並提及南投高中生涉嫌性侵同班女同學的案件。不過，事後就有網友討論道，為何「田慎節」多次低頭「讀稿」卻沒被罵？而底下就有人點出2個關鍵原因。

這名網友在PTT的HatePolitics板上，以「田慎節怎麼沒人罵她讀稿機」為題發文，提到他看了嘉義市東區議員候選人電視政見發表會後，發現「田慎節」明明不斷低頭，疑似念稿，為何沒人罵對方是讀稿機？這樣的表現有機會當選嗎？

貼文曝光後，底下網友點出原因，「至少不會滿口謊言」、「口條還不錯啊」、「支持性專區跟嚴懲性侵犯就投她」。也有網友表示，「本斥但大」、「奶大就是正義」、「她就出來讓人看的，講什麼重要嗎」、「我很誠實，我在看其他地方」、「你聽她說話？我都看別的地方」。

▲顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

也有不少網友在Gossiping板上大讚「田慎節」的口條好、政見不錯，「內容跟口條都不錯」、「口條、聲音也太像主播」、「聲音跟口條還真不錯」、「她的口條跟內容比大多數人好太多了」、「真的蠻欣賞她的，口條好、邏輯清晰」、「政見蠻有料的」、「欸不是，這人口條很好耶，有料」、「口齒清晰、賞心悅目」。

事實上，「田慎節」是全台名字最長的市議員候選人，且因外貌受到關注。她在政見發表會上，先說自己推崇公民不服從及惡法非法，接著直言「如果影射我是口交惡徒，我將放棄法律追訴權，講田慎節無罪」，且用監察院的報告帶大家回顧這起在2020年9月掀起全國關注的南投性侵案。

「田慎節」以2010年的翁奇楠命案為例，翁有綁架、強盜殺人等前科，假釋之後金盆洗手，卻被未成年少年廖國豪持槍射殺，「全台灣都知道，台中有個未成年少年叫廖國豪，開槍行凶，被法院判30年刑期確定，結果南投有高中生涉嫌性侵，但是名字不能講，這嚴重違反比例原則，難道青少年犯法，還要看他的家世背景、犯什麼罪，才能決定能不能講嗎？難道開槍殺人可以講，性侵不能講嗎？」

▲「田慎節」是全台名字最長的市議員候選人。（圖／翻攝自選舉公報）

「田慎節」更強調，在沒有明確的法律依據下，政府憑什麼對巴哈姆特論壇、PTT鄉民開罰？「自己的言論自己救，當口交惡徒成為事實，宣傳就是義務，田慎節這3個字不應該是佛地魔，或是You Know Who，3年前網路鄉民人人自危，害怕講田慎節會被國家機器罰6萬，3年過去了，這中間以及現在，請問台灣還有沒有下一個田慎節？」

此外，網路名人「小商人」日前曾表示，「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」」其實就是實況主「Molly 翎熹」，他感謝對方無條件站出來參選，「花12萬台票（新台幣）聽唱票人員喊『顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節』，便宜啦。我要讓大家都能合法大聲的講田慎節，要罰6萬再來啊幹。不要懷疑，就是真名，而且還是正妹有奶。」

政見方面，「田慎節」主要提出4點，如下：

一、廟口酬神脫衣舞無罪化，並且列為傳統保護文化。

二、舉辦國際喝茶吃魚文化節，首屆稱田盛節。

三、嘉義市性專區設立。

四、滿18歲青年第一次成人禮，市政府補助紅包。

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