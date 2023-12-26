賴清德：侯友宜談女力已輸在起跑點　要重啟核四置公投結果於何地？

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

第二場總統政見發表會於今（26日）登場，賴侯柯三人二度交鋒，對於藍白候選人質疑，賴清德於末輪發表時全力反撲，他表示，侯友宜談女力已經輸在起跑點，三組裡面只有侯趙配女力方面是零。對於核能議題，賴也強調，兩位擔任市長時都說「沒有核安、沒有核廢料處理方式」就沒有核電，難道當初所講的這些條件都改變了嗎？說要重啟核四，又置公投結果於何地？

賴清德表示，侯友宜談女力已經輸在起跑點，自己邀請蕭美琴搭擋參選，除了借重她的專業外也是對女性的尊重，三組裡面只有侯趙配女力方面是0，侯友宜批評我的市政，他可能沒注意到我市長任內滿意度一直都是全國第一，市政表現比另外兩位市長來的好。

賴清德指出，侯友宜也沒有看到，剛合併後的台南跟雙北條件完全不同，當時台南幼兒照護是先走準公共化跟保姆合作，才有辦法第一時間照顧需要家庭，居住部分是先推動租金直接補貼，任內規劃相關社宅，黃偉哲也要蓋起來了，逐步推動中。

對於核能議題攻防，賴清德表示，很高興看到兩位討論核能，剛剛自己也講過2050非核家園並非是蔡英文強力終止，而是因為法律規定，核三廠第二號機組必須在2050年停止運作，蔡英文因應局勢推動綠能產業，否則今天會更慘。

賴清德指出，兩位擔任市長時都說「沒有核安、核廢料沒有處理方式」就沒有核電，現在選總統態度完全改變，難道當初所講的這些條件都改變了嗎？

賴清德表示，COP28談到2050核電三倍並非大會共識，而是有人提出這樣的主張，大會共識是再生能源2倍、用電效率1倍，一定要跟社會大眾清楚說明，兩位候選人不只核一、核二核三要延役，連核四都要重啟，公投已經通過了，現在說要重啟核四，那至公投結果於何地？

對於柯文哲的質疑，賴清德表示，自己兩任才8年，新興核能技術何時成熟、問世還不清楚，「必須考量我的任期只有8年，不是說我的規劃只限8年，希望柯文哲不要誤會。」