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長榮發史上最高年終再加薪　機師罷工危機有解？工會：投票不中斷

▲▼長榮航空一架A330-200航機在馬尼拉機場傳出與菲律賓航空班機發生碰撞，圖非事件航班。（圖／資料照片）

▲長榮航空今宣布發出6個月史上新高年終獎金，機師加薪1.1萬到2萬元不等。（資料圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

長榮機師22日啟動罷工投票至明年1月4日止，5日上午開票，長榮航空今宣布發出6個月史上最高年終獎金，機師加薪1.1萬到2萬元不等。機師工會表示，加薪幅度跟工會訴求有落差，但確實比當初傳出的方案增加，罷工投票不會中斷，將由會員投票決定是否符合預期。

受惠疫後旅遊起飛，長榮航空獲利創新高，長榮航空更宣布今年年終獎金大手筆發出6個月，不但創下歷年新高，打破過往最多4個月的天花板外，明年起地勤及空服員再加薪5000元，飛行員依職等不同調薪1.1萬到2萬元。

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桃園市機師職業工會研究員陳柏謙表示，因罷工投票已經公告，也正進行程序中，預計投票至1月4日止，罷工投票進行和期程不會中斷，1月5日上午9時將開票，明天工會也將召開理監事會，討論開票過程是否開放、罷工投票率若過門檻是否作為後續行動依據。

陳柏謙說，目前機師工會跟長榮航空爭議事項有三部分，包括薪資調漲、外站津貼、外籍機師聘用等議題，年終獎金6個月有比往年稍微高一點，但以機師來說，薪資即便月收20萬元以上，但年終獎金是以底薪計算，副機師底薪約4.5萬，機師底薪約7萬，即便正駕駛領6個月年終獎金也並非外界所講的有百萬年終獎金。

由於長榮也宣布機師可加薪1.1萬到2萬元，陳柏謙表示，薪資調整部分，目前還無法很完整評估，不確定是否有包裹其他條件，就算全面調薪至少1.1到2萬，調薪幅度約4%多，跟工會訴求加薪2成仍有落差，雖然加薪幅度比罷工投票前傳出的方案還要增加，但機師會員是否接受，將由罷工投票率來看調薪幅度是否符合機師預期。

陳柏謙說，機師對調薪幅度的接受度將反映在罷工投票率上，若勉強接受，或許投票率也可能會低下來，就交給會員投票來決定。此外，長榮航空不管空地勤都有人力流失情況，加薪方案是否能止血，也仍待觀察。

陳柏謙強調，未來仍希望資方能建立內部協商機制，讓工會可以長治久安跟公司討論，若有這套協商溝通機制，不至於每次都走到爭議行為。

▲▼長榮航空,飛機,班機,波音787。（圖／記者李姿慧攝）

▲受惠疫後運量起飛，長榮航空今宣布除6個月年終外，2024年中也將發放員工酬勞獎金。（資料圖／記者李姿慧攝）

長榮航空今表示，2023年受惠於全球航空業復甦，公司基於一貫照顧員工的理念，並感謝同仁一年來與公司共同努力打拼，因此與同仁分享經營的成果，包括長榮航空與轄下公司將平均發放6個月年終獎金，創公司成立以來最高紀錄。同時，各公司依年度結算盈餘狀況，於2024年中額外發放員工酬勞獎金。

長榮也指出，衡酌公司營運績效、物價指數及生活水平，並提升公司招募競爭力及激勵留才，自明年起空地勤亦將大幅調整薪資，地勤及空服員平均調整5千元，飛行員依職等不同調整1.1萬到2萬元。無論年終獎金發放或是薪資調整，均會依個人整體績效表現酌予增減。

長榮日前也針對外籍機師聘用說明，指今年已引近120名機師，並以優先招募及培訓本國籍機師為前提下，因應人力需求招聘外籍機師，並強調極培訓本國籍儲備機師，本、外籍機師考核、升訓標準無差異。

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