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創新高！長榮航空發6個月年終　機師調薪最高2萬元

▲▼長榮航空自1992年領先業界推出「豪華經濟艙」。（圖／長榮）

▲長榮航空今年年終6個月創新高，員工加薪5千到2萬不等。（圖／長榮）

記者李姿慧／台北報導

原定月底出爐的長榮集團年終獎金提前放榜，受惠疫後旅遊起飛，長榮航空獲利創新高，今年年終獎金將發出6個月，也創下歷年新高，明年起地勤及空服員再加薪5,000元，飛行員依職等不同調薪11,000到20,000元。

長榮航去年年終3個月，今年受惠疫後旅運回溫，獲利創下新高，今年年終獎金也將大手筆發放6個月，也創下歷年年終新高，過往年終最高則為4個月。

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對此，長榮航空表示，2023年受惠於全球航空業復甦，公司基於一貫照顧員工的理念，並感謝同仁一年來與公司共同努力打拼，因此與同仁分享經營的成果，包括長榮航空與轄下公司將平均發放6個月年終獎金，創公司成立以來最高紀錄。同時，各公司依年度結算之盈餘狀況，於2024年中額外發放員工酬勞獎金。

此外，長榮航空也指出，衡酌公司營運績效、物價指數及生活水平，並提升公司招募競爭力及激勵留才，自明年起空地勤亦將大幅調整薪資，地勤及空服員平均調整5,000元，飛行員依職等不同調整11,000~20,000元。

長榮航空強調，無論年終獎金發放或是薪資調整，均會依個人整體績效表現酌予增減。考量長榮航空的經營成果是轄下公司同仁齊力協作達成的結果，因此今年年終獎金除長榮航空外，亦適用於長榮航太、長榮航勤、長榮空廚、長榮空運倉儲等轄下企業。

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