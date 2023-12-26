沖繩縣知事擋美軍基地工程　日本中央擬代為批准

▲沖繩民眾長期抗議設立美軍基地。（圖／CFP）

文／中央社東京25日綜合外電報導

日本法院本月命令沖繩縣政府批准駐日美軍普天間基地遷址計畫變更設計申請案，沖繩縣知事玉城鄧尼今天表明將不批准。日本中央政府預料將代替縣府批准，繼續推動相關工程。

綜合朝日新聞、琉球放送報導，關於駐日美軍普天間基地遷址計畫變更設計申請案，因日本沖繩縣知事玉城鄧尼遲未批准，與中央政府對簿公堂。

福岡高等法院那霸支部12月20日判決中央勝訴，命令沖繩縣政府12月25日前批准工程申請。若縣府未在期限內批准，中央政府將可「代執行」，也就是代替縣府批准工程申請。

因肺炎住院中的玉城今天透過知事辦公室室長溜政仁發布評論，稱「這次的判決有許多問題，加上身為知事受到反對邊野古新基地建設的眾多縣民託付，判斷難以批准申請」，並考慮上訴至最高法院。

日本中央26日將通知沖繩縣政府「代執行」的時間，預料在28日前「代執行」。

儘管沖繩縣政府考慮上訴，但是最高法院判決縣府勝訴前並沒有停止「代執行」的效力，預料未獲沖繩縣政府批准地區的工程，將於2024年1月開始。

日媒指出，這將是日本中央「代執行」地方政府事務的首例。

作為普天間基地遷址地的名護市邊野古海域，由於填海造陸的北側發現軟弱地盤，日本中央政府為進行地盤改善工程而向沖繩縣政府申請變更工程設計，但反對遷址作業的縣府遲未批准，造成工程遲遲無法取得進展。

日本最高法院2023年9月雖然在相關訴訟中判決沖繩縣政府敗訴，但由於縣府仍不批准申請，所以中央政府又提起要求代替縣府批准的「代執行」訴訟。