快遞員不給男童包裹！堅持「叫你媽出來」　人妻應門驚覺：好貼心

▲日本一名女子為孩子準備的聖誕禮物差點提前曝光，多虧了快遞員細心舉動。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

聖誕節許多家長會假裝成「聖誕老公公」送小孩禮物。日本一名女網友最近就在X（前身推特）上分享一則暖心故事，她當時上網買了聖誕禮物給兒子，快遞員送貨時看見小孩來應門，堅持要孩子「叫媽媽出來」，她一開始還覺得很麻煩，但簽收時才瞭解了快遞員背後用意其實很貼心。

根據日媒「grapee.jp」報導，日本一名女子以「@LhOrngp1p0ktOji」的帳號在X上發文稱，去年聖誕節前一名快遞員到她家送貨，她兒子一如往常地去應門，快遞員卻堅持「這是很重要的包裹」要孩子必須「把媽媽叫來」。女網友覺得親自簽收很麻煩，走向玄關時一臉不情願，直到她看見包裹上寫著「樂高積木」之後，她才意識到快遞員的用心。

快遞員光是看到包裹品名與來應門的小男孩，就細心地察覺到這可能是要給孩子的聖誕禮物。女網友說，「那位快遞員知道，我們家的兒子每次領包裹時都會唸著上頭的收件人、商品名稱」，才會特意要求母親本人出來領貨，以免孩子心中的聖誕老公公提前幻滅。貼文短短幾天突破1700萬次瀏覽數、6萬多按讚數還有4千則以上轉發。

▲女子原本讓兒子代為收貨，好險快遞員察覺是聖誕禮物，守護了孩子們心中的聖誕老公公。（示意圖／CFP）

女網友感動地寫道，「（孩子）有叔叔的照顧真是太好了。我覺得快遞員的工作不只是送包裹，更是守護孩子的笑容，傳遞他們的夢想。在我心裡，那人就是聖誕老公公。我想有一天會把這個故事告訴我的孩子。」

網友也紛紛留言大讚快遞員的細心，「光是準確地送到就已經很感謝了，還能為孩子著想…」、「每年的這個時候，所有的送貨員都是聖誕老人」、「在年末這個時期，快遞員的細心，真是令人驚嘆！」、「快遞員的體貼讓兒子保住了笑容，太好了」、「美好而體貼的聖誕習俗，也許他就是一個真正的聖誕老人」、「已經快要忙死了，但還是考慮得很周到呢。」