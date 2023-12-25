　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快遞員不給男童包裹！堅持「叫你媽出來」　人妻應門驚覺：好貼心

▲▼聖誕節,送禮,交換禮物。（圖／視覺中國CFP）

▲日本一名女子為孩子準備的聖誕禮物差點提前曝光，多虧了快遞員細心舉動。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

聖誕節許多家長會假裝成「聖誕老公公」送小孩禮物。日本一名女網友最近就在X（前身推特）上分享一則暖心故事，她當時上網買了聖誕禮物給兒子，快遞員送貨時看見小孩來應門，堅持要孩子「叫媽媽出來」，她一開始還覺得很麻煩，但簽收時才瞭解了快遞員背後用意其實很貼心。

根據日媒「grapee.jp」報導，日本一名女子以「@LhOrngp1p0ktOji」的帳號在X上發文稱，去年聖誕節前一名快遞員到她家送貨，她兒子一如往常地去應門，快遞員卻堅持「這是很重要的包裹」要孩子必須「把媽媽叫來」。女網友覺得親自簽收很麻煩，走向玄關時一臉不情願，直到她看見包裹上寫著「樂高積木」之後，她才意識到快遞員的用心。

快遞員光是看到包裹品名與來應門的小男孩，就細心地察覺到這可能是要給孩子的聖誕禮物。女網友說，「那位快遞員知道，我們家的兒子每次領包裹時都會唸著上頭的收件人、商品名稱」，才會特意要求母親本人出來領貨，以免孩子心中的聖誕老公公提前幻滅。貼文短短幾天突破1700萬次瀏覽數、6萬多按讚數還有4千則以上轉發。

包裹,網購,網拍,取貨,電商,簽收（示意圖／CFP）

▲女子原本讓兒子代為收貨，好險快遞員察覺是聖誕禮物，守護了孩子們心中的聖誕老公公。（示意圖／CFP）

女網友感動地寫道，「（孩子）有叔叔的照顧真是太好了。我覺得快遞員的工作不只是送包裹，更是守護孩子的笑容，傳遞他們的夢想。在我心裡，那人就是聖誕老公公。我想有一天會把這個故事告訴我的孩子。」

網友也紛紛留言大讚快遞員的細心，「光是準確地送到就已經很感謝了，還能為孩子著想…」、「每年的這個時候，所有的送貨員都是聖誕老人」、「在年末這個時期，快遞員的細心，真是令人驚嘆！」、「快遞員的體貼讓兒子保住了笑容，太好了」、「美好而體貼的聖誕習俗，也許他就是一個真正的聖誕老人」、「已經快要忙死了，但還是考慮得很周到呢。」

ET快訊
快訊／不是美工刀！國三生凶器曝光　猛刺對方胸脖
快訊／好消息！　國三生救回來了
45萬YTR遊日被「當賊羞辱」！北海道旅館業者道歉了
立委候選人火辣聖誕裝「內搭白蕾絲」　邪惡視角曝
快訊／東京商店街起火！　民眾竄逃
快訊／海軍基地出人命！　男遭怪手活活壓死
快訊／政大周俊宇老師病逝　享年43歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國5歲小男孩失蹤20年！遺骸就在樹林裡　生母與男友涉重嫌

首爾公寓「燒成烤玉米串」！英勇爸揹子女跳樓逃生　聖誕節罹難

快遞員不給男童包裹！堅持「叫你媽出來」　人妻應門驚覺：好貼心

女愛上高中閨蜜「為了和她在一起變性」　發現女友變心放火燒人

快訊／東京商店街起火「民眾竄逃」！　36輛消防車灌救中

WHO：加薩北部醫院「全數停擺」　南部只剩9間部分運作

日本司機短缺！職業駕照筆試「開放外語作答」　包含中英文

社群新挑戰惹禍？日年輕人「猛吞止咳藥」倒路邊　國小生學壞

JN.1佔美國近半數病例「2周翻倍」！　全球新冠確診數增52%

意外當12寶媽放棄學業　「101歲女回去上大學」要和孫女一起畢業

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

野生林曉培快閃信義區　與街頭藝人飆唱「心動」

王心凌唱《愛你》吳謹言.黃小蕾現身　台上玩親親..讚她：內心非常強大

美國5歲小男孩失蹤20年！遺骸就在樹林裡　生母與男友涉重嫌

首爾公寓「燒成烤玉米串」！英勇爸揹子女跳樓逃生　聖誕節罹難

快遞員不給男童包裹！堅持「叫你媽出來」　人妻應門驚覺：好貼心

女愛上高中閨蜜「為了和她在一起變性」　發現女友變心放火燒人

快訊／東京商店街起火「民眾竄逃」！　36輛消防車灌救中

WHO：加薩北部醫院「全數停擺」　南部只剩9間部分運作

日本司機短缺！職業駕照筆試「開放外語作答」　包含中英文

社群新挑戰惹禍？日年輕人「猛吞止咳藥」倒路邊　國小生學壞

JN.1佔美國近半數病例「2周翻倍」！　全球新冠確診數增52%

意外當12寶媽放棄學業　「101歲女回去上大學」要和孫女一起畢業

「桃園新站」三鐵共構潛力無限！注入翻轉動力打造幸福宜居城市

2024青龍年「12生肖」運勢曝！第1名逢「強命年」財運、貴人雙旺

美國5歲小男孩失蹤20年！遺骸就在樹林裡　生母與男友涉重嫌

蔣萬安「台北隊」就職週年　推動法律諮詢便民化、維護市民消費權益

2024消費電子產業3大關鍵　郭明錤：蘋果Vision Pro出貨50萬部

男友愛愛敷衍「沒前戲就硬督」！她求歡又被拒絕：感情淡如兄妹

戴瑋姍批葉元之蹭到足球界　找「虐兒前科犯」幫背書

假蔬菜真澱粉！營養師曝「6款食物其實是澱粉」

冬至掃墓驚見「水泥封墳」！竟是兒媳狠毒所為　婆婆嚇壞提告

國三生遭割頸又刺胸命危！他幫女同學出頭…竟預藏彈簧刀行凶

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

國際熱門新聞

日軟飯男「一夫多妻」擁4妻2女友　卻無業10年

一家5口拿台灣護照　入境古巴遭拒

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

「東大學霸」兼職當牛郎　月收破1800萬

平安夜飛越台灣！聖誕老人駕雪橇最新畫面曝

2023全球富有國家排名　台灣擊敗日韓

女醒來突然回到18歲　「沒看過手機和電腦」

美國「超級高鐵」夢碎！　Hyperloop One倒閉

3兄弟爆反目「2人殺1人」！調查結果逆轉

2023全球最富裕國家排名出爐　台灣列第14位

男童搭車太安靜！爸回頭驚見兒「車窗夾頸」命危

小孩幾歲開始不信聖誕老人？心理學家揭真相

2023年五大天災人禍回顧

即／東京商店街起火「民眾竄逃」

更多熱門

相關新聞

日本職業駕照筆試開放外語作答　包含中英文

日本職業駕照筆試開放外語作答　包含中英文

為因應計程車、巴士司機短缺，日本警察廳已決定在職業駕照的筆試開放考生用英文、中文等20種外文應試，近期將發給各地方政府警察機關外文版例題。

社群新挑戰惹禍？日年輕人「猛吞止咳藥」

社群新挑戰惹禍？日年輕人「猛吞止咳藥」

男友聖誕節請吃飯又送花！她卻翻臉鬧分手

男友聖誕節請吃飯又送花！她卻翻臉鬧分手

平安夜飛越台灣！聖誕老人駕雪橇最新畫面曝

平安夜飛越台灣！聖誕老人駕雪橇最新畫面曝

聖誕樹長出活體裝飾品　住了4天

聖誕樹長出活體裝飾品　住了4天

關鍵字：

聖誕節平安夜聖誕禮物聖誕老公公日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

499吃到飽復活！　電信3雄爭霸戰再起

新北15歲男學生遭同學割喉命危！校長還原經過：事發突然來不及制止

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

即／衝突原因曝！疑把女學生趕出教室　國三生遭割頸命危

快訊／遭彈簧刀割頸命危！新北國三生葉克膜搶救中

姓名對中「4字任1字」免費喝超商咖啡

台中男慘死國道遺體難辨認　兒不知他為何出門

24歲女陰道突摸到「一顆貢丸」！　醫一查：慢慢垂下來了

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

親弟澳洲遭刺殺　李東健「天天酗酒10年」：曾住進醫院2個月

又要降溫了！逾半個台灣急凍「跌破10度」　13縣市低溫特報

9m高陸橋墜落...台中58歲男慘死國道　警證實遭多車撞輾

更多

最夯影音

更多
沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做
蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面