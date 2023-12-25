首爾公寓「燒成烤玉米串」！英勇爸揹子女跳樓逃生　聖誕節罹難

▲南韓首爾市道峰區一棟23層樓高的公寓大樓25日發生火災。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市道峰區一棟有23層樓高的社區公寓大樓，今（25）日聖誕節清晨時分突然發生一起致命的大火，火勢瞬間從3樓往上延燒至17樓，將大樓燒成彷彿烤得紅通通的玉米串，伴隨巨大聲響，導致2名30多歲男子死亡、29名住戶在逃生過程中輕重傷，其中一名父親抱著子女從住家跳樓逃生，不幸喪生。

根據《韓聯社》，南韓首爾特別市道峰區放鶴洞一棟23層樓高的社區公寓大樓，25日清晨燃起熊熊烈焰，火勢從3樓竄出，消防當局於清晨4時57分接獲通報後旋即派出57台消防車輛設備、222名人力前往救援，5分鐘後抵達現場，協助疏散200多名住戶。

消防當局於上午6時36分撲滅主要火勢，在起火3個多小時後，才終於在上午8時40分完全將火勢撲滅。

住在4樓的朴姓夫婦最先發現火勢，33歲的朴姓男子在撥打電話向消防當局報案後，旋即帶著34歲的丁姓妻子，並用身體抱著7個月大、2歲大的子女跳樓逃生，無奈朴姓男子最終卻失去呼吸心跳，送醫後仍宣告不治；至於兩名子女送醫後則出現失溫症，且疑似吸入過多濃煙，所幸生命並無大礙。

另一名住在10樓的38歲任姓男子，則被發現倒臥在11樓樓梯，呈現心跳停止的狀態，當局研判任男可能是逃生過程中吸入過多濃煙嗆傷死亡。

消防當局與目擊者指出，火勢是從3樓「瞬間」燃燒，住在該樓的2名70多歲老夫婦，兩人在火勢傳出後跳樓逃生才幸運撿回一命。

由於火災發生在清晨時分，許多住戶仍在睡夢當中，他們被迫在半清醒的狀態下逃生，身上還穿著睡衣。住戶們撐著雨傘、拿著消防當局所分配的暖暖包，臉色驚魂未定。一對老夫婦秀出被火到燒的衣服，「突然聽到『砰』一聲巨響，出門後發現居然起火了！」

另名65歲羅姓住戶表示，「住在這棟大樓20年了，第一次發生火災，還發生在聖誕節這一天，根本飛來橫禍。」

公寓管理委員會將居民安置在敬老堂（老人會館），並提供9套毛毯、紅十字會救難用品30箱、應急口糧15箱、350瓶礦泉水；至於道峰區廳（區公所）則將部分居民安置在周圍3間汽車旅館，提供9間客房、能容納18人。

警方目前未發現疑似人為縱火的痕跡，預計將於明（26）日和消防當局聯合展開鑑識工作，釐清火災發生的原因。