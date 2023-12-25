社群新挑戰惹禍？日年輕人「猛吞止咳藥」倒路邊　國小生學壞

▲日本出現年輕族群大量服用止咳藥的怪現象。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

近年來一些光怪陸離的事件在日本發生，包括17歲的金髮男子和朋友到壽司郎用餐時猛舔醬油瓶，最終被確認是受到社群網站（SNS）影響。最近，有年輕學生開始故意在社群網站發起挑戰，在短時間內大量服用止咳藥物，結果導致其他挑戰者被緊急送醫，甚至還有人因此身亡。

根據日媒《文春Online》，日本東京都目黑區一所國小本月13日，驚傳2名高年級的女學生大量服用止咳藥，導致因「藥物過量」（OD）而出現中毒現象；豈料隔天（14日），又傳出東京都足立區一對由20多歲男性與15至19歲之間女性所組成的情侶，同樣也因為服用過量藥物而被發現昏倒，女子甚至失去意識，經查才發現服用過多止咳藥。

報導指出，其實因藥物過量使用而出現昏迷的社會現象不應被忽視，因為今年11月在大阪府才有一名中國籍的女高中生服用過量止咳藥物而死亡的案例，事後體內被驗出超出致死量的止咳藥物成份，警方當場逮捕疑似將女高中生誘拐至住處的58歲男子橘孝憲。

專家認為，一般市面上的止咳藥皆以少量服用的前提製成，一旦在短時間內大量服用，恐導致出現浮游感、興奮感等副作用，然而在年輕族群中卻罕見出現大量服用止咳藥物的異常行為，有可能與社群網站的流行有關。