「奧丁丁」攜手台東在地組織　為學子打造夢想可能

▲奧丁丁攜手台東在地組織，將資源直接挹注於偏鄉孩童的教育缺口。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

深耕偏鄉孩童教育，拉近城鄉資源的距離！以區塊鏈為核心技術，為各產業量身打造一站式整合應用服務的奧丁丁集團（OwlTing Group），秉持飲水思源的精神，長年攜手財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會、史塔瑞克工業有限公司台灣分公司、捷德網訊有限公司共同投身公益行動，積極與台東的社福團體、社會企業及在地組織合作，期能將資源直接挹注於偏鄉孩童的教育缺口。

適逢耶誕佳節，在執行長王俊凱的帶領下，奧丁丁集團帶著嶄新的平板與電腦、各式文具及民生用品等物資，實地拜訪社團法人台東縣自閉症協進會、台東幸福食物銀行、台東瑞興部落小學堂等，期能透過寒冬送暖與陪伴，與孩子們共創美好回憶。

奧丁丁集團今年度首次攜手社團法人台東縣自閉症協進會，捐贈多台平板及筆記型電腦，盼能以科技的力量，搭配圖像式學習法，為師長與自閉症孩童築起一道溝通橋樑，減輕雙方因理解落差帶來的心力耗損，增加孩子的學習意願。協進會楊玉娟秘書長即分享：「過去協進會在這方面的資源比較不足，感謝奧丁丁的支持，讓老師們可以藉由這些科技產品，更好地陪伴自閉症小朋友們去理解、學習如何融入社會，與人交流。」

活動當日，看到一箱箱豐富的水彩用具、壓克力顏料及全新的電腦，瑞興部落小學堂裡最喜歡繪畫、總是擁有天馬行空創意的林弟弟更是開心地說：「謝謝哥哥姐姐們今年也帶禮物來！你們就像是耶誕老公公一樣，每年都有不同驚喜！」多年來除資助營養均衡的飲食與用品之外，奧丁丁集團更於108年起化身「耶誕老公公」，以捐贈相機、辦理電影欣賞會、協辦音樂祭等方式，多面向拉近城鄉教育資源的距離，冀能為培育偏鄉學子的全人素養盡一份心力。