吃的安心~　台東縣今年頒6家好客餐廳證標章

▲台東縣環保局頒發6家好客餐廳證標章。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為使餐飲業者能積極投入餐飲油煙防制及改善工作環境，台東縣環保局今年首創「好客餐廳認證標章」，將油煙防制、水污染防制、低碳飲食以及在地食材等列入評鑑項目，今年度總計有七里坡紅藜養生料理等6家業者取得認證。

台東縣環保局指出，「好客餐廳」是期許餐廳能讓來餐廳消費的客人吃的安心、周遭住戶住的放心及台東空氣清心，評分項目參考「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」、「水污染防治法」及環境部「環保餐廳-使用在地食材」三大項，並將餐飲環境、油煙、水污防制設備、低碳飲食以及其他加分項目等5項作為評分依據，邀請專家委員進行112年度環保好客餐廳的評選，此次有5間餐廳榮獲特優級，包含七里坡紅藜養生料理、知本金聯世紀酒店、桂田喜來登阿力海西餐廳、桂田喜來登好也中餐廳以及桂田喜來登漫吧，知本芙儷渡假酒店則是榮獲優良級。

台東縣環保局進一步說明，近年來民眾對於環境的品質逐漸重視提升，而針對餐飲業所產生的油煙污染，也一直是民眾首要陳情項目，為營造友善的旅遊環境，環保局積極輔導餐飲業者符合法規規定裝設及改善油煙防制設備，以提升環境品質，此外裝設油煙防制設備、水污染防制設備並使用台東在地當季食材，不僅能夠守護台東的環境還能保護從業人員的身體健康，利人又利已，113年好客餐廳將從113年01月02日開始受理，歡迎有意願的餐飲業者歡迎洽詢環保局089-221-999#212鄭小姐。